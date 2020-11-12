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央行致函業者 做好避險及提高競爭力而非依靠新台幣貶值

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
近期因外資匯入導致新台幣升值，出口商叫苦連天。路透
近期因外資匯入導致新台幣升值，出口商叫苦連天。路透

近期外資匯入，新台幣盤中攻破有「彭淮南防線」之稱的28.5元，苦了出口商，機械公會理事長柯拔希更直嗆央行，「28字頭若是新常態，廠商出走也會是常態」。為此，央行外匯局長顏輝煌今天親自致函柯拔希，強調會持續維持台幣匯率動態穩定，降低廠商對外報價的匯率風險。

但顏輝煌也不客氣地引某工具機業先進之言，強調業者可做好避險，並提高競爭力，不宜倚賴台幣貶值，請工具機業者參考。他雖未言明，但應是指上銀集團總裁卓永財日前出席一場高峰會會後受訪時對匯率議題的看法。上銀科技9月營收20.07億元，月增10.3%、年增46.2%；因外匯管理得宜，累計今年前三季成為少數有匯兌收益的廠商。

顏輝煌在信中表示，受美中貿易爭端及疫情的衝擊，全球景氣急凍，跨國貿易隨之萎縮，也因此今年迄今，以中、美、歐為主之工具機市場進口減幅達約3成；受此影響，台灣、南韓、日本及歐盟工具機出口減幅皆近3成。

顏輝煌解釋，因國內防疫與經濟表現優於其他國家，且國內半導體及資通訊產品出口良好，加上美國聯準會（Fed）推出無限量QE，致美元指數走貶，故今年迄今，台幣對美元升值4.3%；但升幅並未顯著大於其他主要貨幣，如人民幣5.1%、歐元5.0%、韓元3.7%、日圓 3.2%。

卓永財日前表示，匯率本身是中性的，台幣升值雖將衝擊出口產業，但可透過外匯管理及匯率避險，分散匯兌風險。同時強調國內業者不宜倚賴台幣貶值，宜開發新產品及提高產品附加價值，把握機會進行產業升級，以持續提升競爭力。

顏輝煌特地引用上述說法，請工具機產業參考，並強調央行一向重視業者的心聲且深切體會業者經營處境，面對當前外匯市場變動較大的情況下，將持續維持台幣匯率動態穩定，降低廠商對外報價的匯率風險，希望大家共同努力，度過難關。

央行外匯局長顏輝煌致函機械公會理事長柯拔希。圖／摘自央行臉書
央行外匯局長顏輝煌致函機械公會理事長柯拔希。圖／摘自央行臉書
央行外匯局長顏輝煌致函機械公會理事長柯拔希，說明台幣對美元升值4.3%；升幅並未顯著大於其他主要貨幣。圖／摘自央行臉書
央行外匯局長顏輝煌致函機械公會理事長柯拔希，說明台幣對美元升值4.3%；升幅並未顯著大於其他主要貨幣。圖／摘自央行臉書

台幣匯率 外匯 新台幣 央行

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