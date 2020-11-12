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不讓新台幣升過頭！ 央行祭出2霹靂手段

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
為避免新台幣匯率過度強勢，央行除連三日在28.5元關卡前「築堤防」，央行外匯局長還致函機械公會理事長，強調業者不宜倚賴台幣貶值，應開發新產品及提高產品附加價值。聯合報系資料照
為避免新台幣匯率過度強勢，央行除連三日在28.5元關卡前「築堤防」，央行外匯局長還致函機械公會理事長，強調業者不宜倚賴台幣貶值，應開發新產品及提高產品附加價值。聯合報系資料照

為避免新台幣匯率過度強勢，中央銀行祭出霹靂手段，除連三日在28.5元關卡前「築堤防」、無限量買入美元阻升、不讓匯價輕易闖關外，央行外匯局長顏輝煌還致函機械公會理事長柯拔希，強調業者不宜倚賴台幣貶值，應開發新產品及提高產品附加價值、把握機會進行產業升級，持續提升競爭力。

台幣匯率今（12）日貶值3分，收在28.86元，總成交量為11.86億美元。匯銀主管透露，外資今日持續匯入，出口商也進場拋匯，匯價理應偏升，但盤中最高價卻停在28.515元，關鍵在於央行展現守匯決心，祭出無限量買入美元策略。

「老大在28.5元之前築了個堤防，前兩天是28.51元，今天進一步往下移到28.515元，匯價無法再往關卡邁進任何一步」，匯銀主管說。

央行連日來的鐵腕作風也確實奏效，新台幣匯率在官方強力控管下狹幅震盪，尾盤央行再進場調節，令新台幣貶值3分作收。

央行除強力介入匯市、打壓新台幣升值氣焰外，還直接對出口廠商喊話。

央行今日在粉絲團上發布貼文指出，外匯局長顏輝煌就工具機出口及新台幣匯率走勢等議題，致函機械公會理事長柯拔希，文中引述「某工具機業先進」對新台幣匯率的看法：「匯率本身是中性的，新台幣升值雖將衝擊出口產業，但可透過外匯管理及匯率避險分散匯兌風險；國內業者不宜倚賴新台幣貶值，宜開發新產品及提高產品附加價值，把握機會進行產業升級，以持續提升競爭力。」

新台幣 台幣匯率 央行 外匯

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