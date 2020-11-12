為強化資本 富邦華一銀擬現增發債131億元

富邦金（2881）今（12）日代100%中國轉投資富邦華一銀行公告經董事會決議，將辦理一筆10億人民幣現金增資及發行等值20億元人民幣的無固定期限資本債券，合計擬募資30億元人民幣，折合新台幣約131億元，用做強化富邦華一銀行資本結構與補充其他一級資本。其中10億元現增案已獲台灣主管機關核准，尚待大陸當地主管機關核准後始進行後續相關程序。

富邦華一銀今天召開董事會通過二項增資案，一是辦理10億元人民幣現金增資，發行價未定，由原股東100%認購，富邦金表示，增資資金用途:強化富邦華一銀行資本結構，本案已獲台灣主管機關核准，尚待大陸當地主管機關核准後，始進行後續相關程序。

此外，富邦華一銀今天也通過發行等值20億元人民幣無固定期限資本債券，發行面額、價格尚未定，具體金額以監管部門核定為準，發行利率將依發行時市場狀況決定，債券存續期與富邦華一銀行持續經營存續期一致，買回條件是發行人自發行之日起5年後，有權於每年付息日(含發行之日後第5年付息日)，在獲得監管機構批准的前提下贖回本次債券。募資主要用途用於補充富邦華一銀行其他一級資本，不具有股權轉換性質，因此不會稀釋股本。

富邦華一銀行獲利強勁，2020年前十月稅後純益達新台幣18.01億元，較去年同期成長48%，主要受惠於淨利息收入帶動。富邦華一銀行布局大陸12個城市，已成為大陸網點數量最多、服務範圍覆蓋最廣的台資銀行。寧波分行11月3日正式開業，這是富邦華一銀行在長三角的第17家、也是在大陸設立的第27家網點。