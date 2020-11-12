國泰金與中國平安旗下壹賬通簽MOU 攻金融科技

國泰金（2882）今（12）日晚間輸入公開資訊觀測站發布重大訊息，經董事會決議將與中國平安集團旅下的「深圳壹賬通智能科技」簽署合作備忘錄（MOU），在符合兩岸法令規範下，深化雙方金融科技業務交流與合作，契約從今日起至2021年11月11日止。

深圳壹賬通智能科技於2015年12月成立，是一家提供金融機構商業科技雲服務平台的金融科技公司，為中國平安集團的聯營公司，2019年在美國紐交所上市（股票代碼爲OCFT）。

據公司網頁發布，金融壹賬通在金融行業打造了人工智能、大數據和區塊鏈等前沿科技實力。截至2020年6月30日，全球專利申請累計4327項，其中境外專利申請945項，截至2020年6月30日，金融壹賬通服務客戶已涵蓋中國全部的國有銀行和股份制銀行、99%的城商行和53%的保險公司。

其中針對中小企業放貸融資平台，今年元月推出廣東「中小融」平台，為中小企業融資平台提供技術支持，截至今年9月有超過350家金融機構平台上推出逾1,000款融資產品，累計註冊企業數超過50萬，累計實現融資金額超過300億元人民幣。 該平台現時已接入來自34個政府單位共250項政府數據，對全省1,300多萬家中小企業信息進行全面採集。

此外壹賬通也推動東盟的跨境金融業務，利用領先的人工智能、區塊鏈等，創新性地打通跨境貿易和金融服務流程中的諸多痛點，如通過電子憑證、智慧合約等，使跨境貿易中的身份認證、交易驗證實現全在線處理，大幅簡化了貿易流程、提升了處理效率。