快訊

「冠軍牛肉麵用萊牛」惹怒業者 政院發言人丁怡銘致歉了

台美經濟對話20日登場 王美花證實將有望簽署MOU

保費凍漲！保險局4理由決定明年各幣別責準率維持不變

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

金管會保險局今（12）日正式發布明年(2021)台幣與外幣保單責任準備金利率，考量四大理由維持不變，與今年7月上路利率相同，意謂明年利變保單與外幣保單有望「凍漲」，保費不會再漲價，保戶可以鬆口氣。

金管會保險局每年例行在11月、12月間，公布各幣別的責準率，做為下一年度新開賣傳統型保單的保費計價基礎，一般責準率由保發中心參考各幣別10年期公債殖利率設算，一年一修訂並於元月1日上路。責準率若降低，等於保險公司必須增提準備金，使得新保單成本拉高，保險公司會「轉嫁」成本到消費者，可能調漲保費或降低保單預定利率來因應。

不過今年受新冠疫情衝擊下，由於美國、台灣央行接連降息，因此配合國際經濟局勢，今年除元月1日照去年11月公布已調整一次後，今年7月又再度調降一次責準率。保險局官員今日表示，為確保我國壽險業者穩健經營，並使新契約之準備金負債能適時反映市場利率，金管會已完成研議，基於四大原因，包括一、各幣別公債利率水準趨勢與2020年上半年差距不大，二、綜合考量費率穩定性；三、消費者權益、四業者作業成本，2021年度起適用之各幣別新契約責任準備金利率，維持今年下半年各幣別責任準備金利率，並持續關注市場利率，於明年間再視情形檢討。

金管會提醒壽險業者，應確實衡酌外在市場利率選擇合適之資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務之經營。

今年7月1日當時調降責準利率，包括新台幣保單降1碼（0.25百分點）、美元保單降2碼（0.5百分點），調降後，繳費六年以上新台幣長年期保單責準利率降到1.5％，美元長年期保單則是降到1.75％，此外澳幣保單降4碼，長年期保單由2.75％降到1.75％，人民幣保單則是10～19年期保單降3碼，其餘年期降2碼，長年期保單亦由2.25％降到1.75％，但這二幣別保單已幾乎無銷量，因此預估影響不大。

保單 保險 新台幣

延伸閱讀

金管會遭批不法案件檢舉獎金預算低 將速擬對策檢討

儲蓄險解約違約金繳很大 他嘆：這種東西出現在世上要幹嘛？

兩類型保單顧好 從年輕到熟齡單身都快樂

兒童投保 雙實支醫療險優先

相關新聞

國泰首創將疫苗接種、癌症篩檢納入外溢保單回饋項目

今年公費流感疫苗於10月5日開打，衛生福利部表示打疫苗可降低感染流感風險，國泰人壽響應政府政策推出創新的一年期外溢健康險...

新台幣午盤升值3.13角 暫收28.517元

新台幣今（12）日午盤升值3.13角，暫收28.517元兌1美元，成交金額2.37億美元。

新台幣早盤升逾3角 觸及28.51元

新台幣今（12）日早盤以28.84元兌1美元，貶值1分開出。

元大集團六家公司 獲運動企業認證標章

元大集團重視員工照顧的正向發展，以「專注績效、增進員工福祉」為企業核心價值，打造友善的健康職場，鼓勵同仁參與各項運動社團...

央行守匯 不讓熱錢衝破28.5關

台股指數昨（11）日再創歷史新高，匯市卻未見激情演出，盤中最高價僅在28.51元止步，引起關注眼光。

金管會遭批不法案件檢舉獎金預算低 將速擬對策檢討

金管會明年度編列不法案件檢舉獎金預算低，可能連獎勵兩個案都不夠，立委批評這是打壓吹哨者，金管會允諾檢討；立法院預算中心並...

高雄銀總座 徐翠梅升任

高雄銀行昨（11）日召開股東會全面改選，順利依提名名單選出，接續董事會並選出新任董事長，由9月中旬上任董座的董瑞斌續任，...

台新銀放款空間 大增千億

台新金控核心子公司台新銀行大吃房貸資本計提的接軌紅利，整體放款業務承做空間大增千億元。台新金昨（11）日法說會上首次公布...

元大金打造友善健康職場 獲「運動年曆積分賽」亞軍殊榮

元大集團重視員工照顧的正向發展，以「專注績效、增進員工福祉」為企業核心價值，打造友善的健康職場，包括元大金控暨旗下元大證...

保德信通路採雙軌並進 業務員、銀行保險扮銷售主力

法人關心業務員部隊撐起公司一片天的保德信國際人壽，未來嫁入台新金控之後，通路策略是否連帶調整，台新金總經理林維俊昨（11...

央行2年期定存單得標利率跌破0.2%大關 刷新歷史新低紀錄

中央銀行昨（11）日標售2年期定存單400億元，得標利率落於0.167%，刷新歷史新低紀錄，並較前一期下跌7.2個基本點...

台幣升值 盼官方拿出對策

新台幣持續升值，企業外銷出口喊苦，工總表示，擔心未來新台幣匯率在28-29元間波動成為「新常態」。 希望政府與中央銀行能...

熱門新聞

真的是素人！大同大學教授取代林郭當「很強的總經理」

儲蓄險解約違約金繳很大 他嘆：這種東西出現在世上要幹嘛？

為何螞蟻上不了市？ 陳冲：大陸金融監理機關亡羊補牢

中油在查德挖到石油！ 國營會：把油運回來具象徵意義

台塑電動卡車 後年上路

政院拍板！外國人也可領三倍券 約1.3萬人受惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。