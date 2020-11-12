保費凍漲！保險局4理由決定明年各幣別責準率維持不變

金管會保險局今（12）日正式發布明年(2021)台幣與外幣保單責任準備金利率，考量四大理由維持不變，與今年7月上路利率相同，意謂明年利變保單與外幣保單有望「凍漲」，保費不會再漲價，保戶可以鬆口氣。

金管會保險局每年例行在11月、12月間，公布各幣別的責準率，做為下一年度新開賣傳統型保單的保費計價基礎，一般責準率由保發中心參考各幣別10年期公債殖利率設算，一年一修訂並於元月1日上路。責準率若降低，等於保險公司必須增提準備金，使得新保單成本拉高，保險公司會「轉嫁」成本到消費者，可能調漲保費或降低保單預定利率來因應。

不過今年受新冠疫情衝擊下，由於美國、台灣央行接連降息，因此配合國際經濟局勢，今年除元月1日照去年11月公布已調整一次後，今年7月又再度調降一次責準率。保險局官員今日表示，為確保我國壽險業者穩健經營，並使新契約之準備金負債能適時反映市場利率，金管會已完成研議，基於四大原因，包括一、各幣別公債利率水準趨勢與2020年上半年差距不大，二、綜合考量費率穩定性；三、消費者權益、四業者作業成本，2021年度起適用之各幣別新契約責任準備金利率，維持今年下半年各幣別責任準備金利率，並持續關注市場利率，於明年間再視情形檢討。

金管會提醒壽險業者，應確實衡酌外在市場利率選擇合適之資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務之經營。

今年7月1日當時調降責準利率，包括新台幣保單降1碼（0.25百分點）、美元保單降2碼（0.5百分點），調降後，繳費六年以上新台幣長年期保單責準利率降到1.5％，美元長年期保單則是降到1.75％，此外澳幣保單降4碼，長年期保單由2.75％降到1.75％，人民幣保單則是10～19年期保單降3碼，其餘年期降2碼，長年期保單亦由2.25％降到1.75％，但這二幣別保單已幾乎無銷量，因此預估影響不大。