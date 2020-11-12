為勞工攢老本 信託公會端三贏解方

為促使信託業務充分發揮功能，並因應高齡社會帶來之挑戰，金管會許副主任委員永欽表示，金管會於今(2020)年9月1日公布推動信託2.0「全方位信託」推動計畫，將「鼓勵企業辦理員工福利信託」列為重要措施之一，提出多項誘因，希望向企業及勞工推廣員工福利信託，替勞工補強退休金準備的第三支柱。

信託公會配合政策，於11月12日舉辦「員工福利信託發展趨勢與現況研討會」，會中由信託公會、中國信託銀行及有實務經驗的台灣水泥公司代表，向與會近300名上市櫃公司參與研討會的先進分享辦理員工福利信託的實務與現況。

許永欽表示，國發會最新的推估資料顯示，我國總人口在今年開始轉呈負成長，相較兩年前(2018年)的推估結果提前了兩年；超高齡社會也提前了一年，預估在2025年來臨，短短五年後，每五人就有一位是65歲以上高齡者，我國面對的高齡及少子化趨勢愈加嚴峻，協助勞工累積足夠退休準備金以保障老年經濟生活，是當前非常重要的社會議題。

勞工退休後的生活如果只仰賴勞保及勞退給付，所得替代率大概都不到三成，以世界銀行建議所得替代率應至少七成，才能維持退休前生活水準來看，其中不足的退休準備，需要盡早透過企業與員工一起努力累積。

信託公會雷仲達理事長表示，我國不僅於人口開始呈現負成長，而且人口結構快速老化，而且國人平均壽命已到達80.9歲，如果65歲退休，還有15到20年要仰賴退休金生活。但是勞工退休後的生活如果只仰賴勞保及勞退給付，一定是不足以支應的，退休準備需要盡早透過企業與員工一起努力累積。

員工福利信託開始受到各界的重視，國際上像道瓊永續指數(DJSI)，在環境、社會以及公司治理(ESG)三大面向綜合評比，員工福利信託已列入「社會」指標評分中，因此企業辦理員工福利信託，亦可提升企業之永續評比。國內媒體調查也發現，超過七成的員工認為，企業是否有提供員工額外退休福利，是選擇加入企業時優先考量的因素。

信託公會積極推廣員工福利信託，呼籲企業踴躍開辦，不論是員工持股信託或是員工福儲信託，都能幫忙員工累積退休金。

信託公會秘書長呂蕙容進一步補充，根據行政院主計處資料，截至去年底，公開發行公司家數有2,394家，有438家公開發行公司實施員工福利信託，所以僅18.3%的公開發行公司有辦理員工福利信託，顯示員工福利信託業務還有很大的成長空間，是值得信託業推動的重點業務。

研討會講師信託公會副秘書長陳靖宜副說明，目前已經有13家金控及五家非金控銀行開辦員工福利信託，信託公會身為員工福利信託的推動單位，也希望能拋磚引玉，發揮示範效果，已於今年10月經理事會通過辦理員工福儲信託並送主管機關核備中，規劃能於明年1月開辦。方案中引進投資顧問公司，篩選出保守、穩健、積極等三種商品類型之標的各數檔，供勞工自行選擇投資，希望藉由自身的實踐，能帶動更多的商業同業公會和企業跟進。

中國信託銀行代表陳輝慶協理於會中分享，該行自1992年就首創開辦員工福利信託，累積多年經驗，能依企業不同的成長階段，設計出不同的產品型態，可以讓企業均能藉實施員工退休福利達到不同目的。

陳輝慶也提到，該行也配合客戶業務與員工遍及海內外的特性，設計不同的員工福利信託平台(包括員工持股信託平台、員工自主投資平台、員工認股權執行平台及外陸籍員工執行平台)，來滿足該行客戶群海內外員工多元且個別之投資需求。

台灣水泥公司資深協理劉鳳萍則提到，台泥企業團秉持「以人為本」的文化理念，除了持續在環境和制度上與時俱進，更同時對員工規劃一系列的福利措施，其中員工持股信託計畫，讓員工可以根據個人意願持由持股信託方式購入台泥公司股票，因為具有儲蓄和理財的特色，又可提早做退休理財，同時可獲得公司相對提存一定金額做為獎勵金，無形中使得員工薪資獲得提升，集團整體參予人數達96%，顯示員工對此計畫的支持與肯定。