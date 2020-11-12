國泰首創將疫苗接種、癌症篩檢納入外溢保單回饋項目

今年公費流感疫苗於10月5日開打，衛生福利部表示打疫苗可降低感染流感風險，國泰人壽響應政府政策推出創新的一年期外溢健康險，是業界首家將疫苗接種、癌症篩檢納入外溢回饋機制，另包含常見的運動健走以及提供健康檢查報告等多元健康促進機制，合計可享續年保險費最高15%的保險費折減。

國泰人壽累計已推出17張保單且持續滿足保戶需求，此次再推出3張外溢保單，為國人提供更多元化的保單選擇。

其中，11月12日新推出的「國泰人壽溢起安心住院醫療健康保險附約」和「國泰人壽溢起順心手術醫療健康保險附約」都是強化基礎醫療保障的一年期附約，可附加在多數的保障型主約，保戶投保這些主約後，可以較低廉的保險費，附加上這些附約，補足基礎醫療保障。

以30歲男性附加這兩張為例，年繳保險費1,770元就能享有住院日額1,000元以及手術保額1,000元的雙重保障，其中「溢起安心」在住院日額保險金之餘，還提供了防疫保障，無論是入住負壓隔離病房及法定傳染病住院都有額外的給付；

而「溢起順心」除了住院手術及門診手術醫療保險金，還額外提供保戶常見人工水晶體以及髖膝關節置換等8項醫材補助保險金，讓手術保障多更多。保戶除能以親民的保險費補強基礎醫療的保障，還有外溢回饋機制享高比例的保險費折減。

而據台灣失智症協會推估，40年後65歲以上失智盛行率高達12%，國泰人壽亦推出「國泰人壽憶樂活認知功能障礙終身健康保險(實物給付型保險商品) 」。這張失智終身險即是聚焦在失智症保障，提供最長16年的失智照護費用補貼，降低失智症對自己與家人的生活影響，且符合失智條件後只要生存就給付。

此外，根據2020年《運動醫學》的最新研究，只要有開始運動，都能有效活化腦部，預防失智發生，而走路是最簡單的運動，因此國泰人壽也一併納入健走的外溢回饋機制，鼓勵保戶注重自身健康管理，如於繳費期間持續保持健康並健走達標則可享有最高8%的續期保險費折減。

以30歲男性投保20年期保額20,000元為例，年繳保險費17,640元，若之後不幸罹患失智症，可以先領一筆480,000元的長期照顧復健保險金，且每個月可領2萬元的長期照顧保險金或選擇長期照顧服務，最多領16年。若失智狀態發生於繳費期間，可免繳續期保險費，保障持續有效。

國泰人壽商品部翁建勳協理表示，保戶可透過此次推出「國泰人壽憶樂活」附加「國泰人壽溢起安心」、「國泰人壽溢起順心」兩張附約三張新商品套裝，一次補足工作期間的高齡失智後照護保障以及基礎醫療保障。而此次將外溢回饋機制新增「疫苗接種」、「癌症篩檢」，加上國泰人壽已推動的每日健走7,500步，都是希望鼓勵國人重視個人的身體健康，培養良好的運動習慣，打造自我的健康人生。