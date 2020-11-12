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和泰產險鼓勵員工一起i運動 榮獲體育署運動企業認證

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
和泰產險獲頒109年運動企業認證標章，總經理章明純(右)代表領獎。圖／和泰產險提供
和泰產險獲頒109年運動企業認證標章，總經理章明純(右)代表領獎。圖／和泰產險提供

和泰產險響應政府政策，致力於員工運動風氣之推廣，經過三年來的努力，於今年獲得運動企業認證標章的肯定。

近年來運動風在時尚圈、生活圈不斷的吹拂，受此風潮影響，越來越多民眾透過運動來維持健康與體態，教育部體育署亦鼓勵企業推廣一起i運動，設置運動企業認證標章給予企業鼓勵，推行「運動好人才、企業動起來」計畫，企業聘用運動指導員，最高可獲得90萬元補助。

和泰產險一直以來相信企業最珍貴的資產是員工，打造健康的工作環境與氛圍也是企業的社會責任之一。該公司鼓勵員工組成各種運動球隊，參加集團的壘球、羽球、籃球等競賽，並組隊參加鐵人四項挑戰自我。

和泰產險特別在成立三周年紀念之時，發送運動手環給予全體員工，搭配舉辦每日萬步健走競賽活動，鼓勵員工養成規律運動的習慣。

和泰產險每年度辦理家庭日活動，由部門組成團隊進行趣味運動競賽，讓同仁發揮協力合作的默契。

該公司還推出全方位健康促進計畫，積極推展各式健康講座及運動課程，特聘高爾夫球國手開設相關課程，讓員工有更多樣的運動選擇，保持運動習慣，身心健康，更能樂在工作。

「動」見未來，首要健康；運動好處多，能為員工帶來正向的影響，擁有積極正面的態度、強健的體魄，才能為客戶提供最佳的服務。

和泰產險持續以創新措施打造快樂、活力的工作環境，提升員工對企業價值的認同感，凝聚團隊合作精神，讓員工都能樂在和泰，實現關懷員工的企業社會責任，與員工共創永續經營的幸福企業。

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