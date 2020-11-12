元大集團六家公司 獲運動企業認證標章

元大集團重視員工照顧的正向發展，以「專注績效、增進員工福祉」為企業核心價值，打造友善的健康職場，鼓勵同仁參與各項運動社團與賽事。繼2019年元大金控、元大銀行、元大人壽及元大期貨獲教育部體育署頒發運動企業認證標章，今年元大證券與元大投信也獲得運動企業認證標章，總計共有6家公司同獲認證。元大金控也從99家企業中脫穎而出，獲得2020年運動年曆積分賽亞軍殊榮。

• 元大金控：多元社團 工作和健康取得平衡

元大金控關心員工身心健康，鼓勵同仁養成運動習慣，目前設有13個社團供同仁選擇，半數以上是運動型社團，包括路跑、瑜珈、健康體適能、籃球、羽球、高爾夫球、太極拳等7項，下班後各項社團豐富員工的身心靈、增進員工交流。

元大金控連續兩年舉辦萬步健走活動，讓主管與同仁下班後藉此舒緩壓力，同事間不僅能交流情誼，培養良好的體力，更能展現元大人旺盛的活力。每年固定辦理增肌減重系列活動、及豐富多元的體能訓練課程，持續將運動風氣導入企業文化，結合健康中心、體育署等社區辦理各種職場健康活動，讓同仁在工作和健康中取得平衡。

• 元大證券：營造健康活力的職場環境

元大證券長期積極推動工作與生活平衡，打造優質健康的運動企業，落實對員工照顧的企業責任。今年持續營造公司的健康運動文化，聘請外部專業醫師及運動教練指導員工健身及分享健康資訊，包含增肌減脂、肌力雕塑、飲食指導、高血壓及心肌梗塞預防等講座課程，培養及鼓勵員工建立運動習慣，增加自我健康意識。針對健康高風險員工，用心規劃獎勵競賽方式，促進員工參與意願，如辦理團體及個人減重競賽、健走競賽等多元化之健康促進活動，不僅提升員工身心健康，更帶動跨部門的互動及向心力。

繼榮獲國民健康署頒發健康職場認證-健康促進標章及AED安心場所認證，元大證券又榮獲教育部體育署的運動企業認證肯定，元大證券不斷創造及推動友善健康工作環境與文化，持續營造健康活力的職場環境。

• 元大投信：規劃身心健康與公益精神多元活動

元大集團以永續經營為念，子公司元大投信致力於金融專業服務，也積極實踐「E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）理念。為鼓勵同仁達到工作與生活平衡，落實關懷員工之企業責任，先從例行健檢分析同仁健康需求，並規劃結合促進身心健康與公益精神多元活動，包含健康講座、紓壓按摩、員工運動會、球類比賽、登山健行、家庭日、淨灘、捐血、捐贈運動用品等項目，再從問卷調查蒐集回饋意見持續進行優化。

除了同仁高度滿意，活動參與人數年年攀高，還曾榮獲國民健康署頒發健康職場認證-健康啟動標章、健康促進標章，今年又獲得教育部體育署運動企業認證的榮譽，說明元大投信全方位追求卓越的堅持。