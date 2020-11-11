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為何螞蟻上不了市？ 陳冲：大陸金融監理機關亡羊補牢

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

螞蟻集團實際控制人馬雲嗆中央，導致螞蟻金服未能上市？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，處理金融問題，台灣是先緊後鬆，但大陸是先鬆後緊，螞蟻金服未能上市，主要因涉及Fintech與金融業的fine line（界線），是大陸金融監理機關亡羊補牢的策略。金融監理機關必須重新審視金融法規，用數位時代的眼光檢討社會未來的需要。

螞蟻金服高達345億美元、全球史上最大IPO，在11月5日行將掛牌之際遭上海交易所、香港交易所同日發出暫緩上市決定，震撼市場。

陳冲表示，外界初步反應，多認為此事與馬雲應邀在外灘金融峰會的演講言辭犀利有關，當時馬雲喊出「好的方式不怕監管，但怕用昨天的方式去管」。馬雲或許是急於為螞蟻金服的生存及未來的發展舖路喊話，以致衝撞同一天王岐山「金融創新要防範系統性金融風險」的論調。

不過，如觀察十月底中國國務院金融發展委員會的結論，以及十一月1日及2日連續公開徵求意見的金融控股公司監督管理辦法、網路小額貸款業務管理暫行辦法，加上11/2四大金融監理機關的約談，層層相扣，顯示這應該不是即興之作，甚至可能是亡羊補牢的策略。

陳冲回憶，2014年兩岸三地經濟日報在北京人民大會堂合辦「三經論壇」，他應邀開幕致詞，會後曾與人民銀行高層晤談。針對近年互聯網支付業者在大陸蓬勃發展，且均由人民銀行發照，因業務金額龐大，陳冲憂心若無妥善法規，日久必將尾大不掉。該人民銀行高層聞言，臉色不甚自然地說「注意到了」，即顧左右而言他。但從後續人行換照速度的蝸步，以及支付業者數量的劇減來看，倒不是虛應故事。

「單純提供支付服務是一回事，利用帳上餘額進行投資、借貸又是另一回事。」陳冲指出，單純支付寶都已經是頭痛問題，如再加上螞蟻金服的大張旗鼓，自然更引人側目。

陳冲表示，大陸的支付業者始感受壓力，網聯平台，就是大陸所設第三方支付機構統一清算平台，2018年6月30日起正式「收編」所有網路金融，進行更大的管控。目的就是要支付寶、微信等支付機構受理涉及銀行帳戶的網路支付，都必須透過「網聯支付平台」處理，等於將支付寶、微信等第三方支付業者手中的大數據資料，繳交中央統一控管，也終結了大陸金融大數據業者的壟斷。

互聯網業者一向將螞蟻金服等定位為金融科技（FinTech）， 是互聯網金融平台，透過類如支付寶的花唄借唄信貸業務(目前已超過2兆人民幣)，掌握龐大數據，涉及廣大群眾權益，但尚未納入金融監理。陳冲表示，金融科技與金融業者中間，仍有一條fine line，金融監理機關必須重新審視金融法規，用數位時代的眼光，檢討社會未來的需要。

陳冲 螞蟻金服 支付寶

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