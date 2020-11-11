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新保攜手新壽做公益 做弱勢孩子堅強的後盾

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導
新光保全與新壽基金會共同舉辦「新學伴關係2.0-大小筆友計畫」。圖／新保提供
新光保全與新壽基金會共同舉辦「新學伴關係2.0-大小筆友計畫」。圖／新保提供

新光保全與新光人壽慈善基金會日前共同攜手舉辦「新學伴關係2.0大小筆友面會」。延續新光關係企業內行之有年的書信筆友活動，「新學伴關係2.0-大小筆友計畫」於2017年起便與社團法人安得烈慈善協會、財團法人博幼基金會合作，為來自弱勢家庭的小筆友，媒合各行各業的大筆友，當孩子們的人生導師。

新光保全自計畫展開以來便熱烈響應此活動，持續透過內部招募許多員工自願擔任大筆友，藉由平時信件往來給予小筆友心靈的支持與關懷，當中更不乏高階主管的帶頭參與。

「大小筆友見面會」當天邀請各個不同團體的大筆友共同出席，包括空軍第二戰術戰鬥機聯隊戰鬥機飛行員、聯合報願景工程、新光保全、新光銀行等15個大筆友團體出席。而出席的小筆友約130人，來自社團法人中華安得烈慈善協會、與財團法人博幼社會福利基金會。

活動由果陀劇場企劃，讓大小筆友先透過暖身遊戲熟悉彼此，並在鏡子遊戲、最美的藝術品與操偶等戲劇活動中，熱絡場面且歡笑不斷。新光保全希望透過與孩子們的相聚，用實際的行動成為他們成長旅途中，最堅強的後盾。

保全 社團

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