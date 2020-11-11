MSCI調降台股權重 金管會估資金流出223億元

MSCI調降台股權重，金管會今天表示，MSCI權重調整對台股的影響，預估將使資金淨流出約新台幣223億元，占外資持有市值僅約0.12%，影響不大。

金管會表示，MSCI今天公布今年第4季指數調整，本次成分股新增二檔（合一、欣興）、刪除二檔（長榮航、福懋）。權重在MSCI全球指數、新興市場指數及亞洲（日本除外）指數分別下降0.01%、0.33%及0.27%。

本次新興市場權重下降主要是因印度市場淨增加成分股10檔及新興市場新增科威特市場，致影響台灣、大陸及韓國市場權重均微幅下降。

以追蹤MSCI指數的被動型新興市場基金規模估算，估計將使資金淨流出約新台幣223億元，占外資持有市值僅約0.12%，影響不大。

金管會指示，目前台股集中市場截至10月底本益比約20.29倍，現金殖利率達3.3%（加計股票股利為3.51%），另外，國內上市櫃公司10月份單月營收3.15兆元，較上月增加2.03%，台股基本面穩健，金管會將持續注意台股價量變化。