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國民年金保險費率元旦調漲至9.5% 月增至少27元

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
衛福部今（11）日公布國民年金最新精算報告指出，國民年金保險（簡稱國保）僅足支付未來保險給付至2030年(僅足支應11年)，不足支付未來20年保險給付(9,262億元)，故依上開規定保險費率應調高0.5%，從明年年1月1號開始，由原來的9%調整為9.5%。圖／聯合報系資料照片
衛福部今（11）日公布國民年金最新精算報告指出，國民年金保險（簡稱國保）僅足支付未來保險給付至2030年(僅足支應11年)，不足支付未來20年保險給付(9,262億元)，故依上開規定保險費率應調高0.5%，從明年年1月1號開始，由原來的9%調整為9.5%。圖／聯合報系資料照片

衛福部今（11）日公布國民年金最新精算報告指出，國民年金保險（簡稱國保）僅足支付未來保險給付至2030年(僅足支應11年)，不足支付未來20年保險給付(9,262億元)，故依上開規定保險費率應調高0.5%，從明年年1月1號開始，由原來的9%調整為9.5%。

衛福部社會保險司司長商東福表示，根據國民年金法第10條規定，保險費率於該法施行第一年為6.5%；於第三年調高0.5%，以後每2年調高0.5%，直至上限12%，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。

商東福指出，國保開辦迄今已完成第6次精算作業，依據去年9月完成的國保財務精算結果，國保成本費率為20.24%，也就是費率應該要調到20.24%，才足以支應保險給付，現在基金餘額約3653億元，僅足以支付保險給付至2030年，不足支付未來20年保險給付，因此依規定將費率調高0.5%，由原來的9%調整為9.5%。

商東福說明，費率調整後，國保每人每月全額保險費將增加92元，但由於政府至少補助40%，並針對身心障礙者、經濟弱勢者更提高補助保險費至55％、70％或100％，因此每人每月自付保險費將增加27元至55元，而低收入戶及重度以上身心障礙者則是政府全額補助保險費，不受影響，預計約318萬人受到影響，新制明年元旦上路。

國保於2008年10月開辦時，保險費率為6.5%，過去曾經調過5次費率，包含2011年4月調成7%、2013年元旦7.5%、2015年元旦8%、2017年元旦8.5%、2019年元旦9%。

國民年金保險 國保

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