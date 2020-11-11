准了！公平會審查通過台新金併購保德信人壽案

公平交易委員會今天召開委員會議，討論台新金控公司與保德信國際人壽保險公司結合案，公平會認為，台新金控公司所屬子公司主要為銀行業及證券業等，保德信保險公司經營人身保險業，兩者關係屬多角化結合，且台新金控也尚未取得保險執照；且目前上下游保險及保險經紀通路業者甚多，也可與其他銀行策略聯盟，兩者結合後尚無顯著限制競爭不利益，因此同意結合。

公平會表示，台新金控公司擬受讓保德信保險公司全部已發行股份，保德信保險公司將成為台新金控公司百分之百持股之子公司，台新金控公司並控制保德信保險公司之業務經營及人事任免，符合公平交易法結合型態。且參與結合事業已達公平交易法第11條第1項第3款銷售金額申報門檻，且無同法第12條除外適用情形，因此由台新金控公司向公平會申報事業結合。

公平會指出，台新金控公司所屬子公司營業項目主要為銀行業及證券業等，而保德信保險公司係經營人身保險業，台新金控與保德信保險公司屬多角化結合。雖然台新金控公司原本有朝保險跨業發展計劃，但均未能取得保險執照。基於以上考量，認為結合案不致於減損參與結合事業間潛在競爭可能性，而是透過結合案，使台新金控公司得參進保險市場競爭。

此外，公平會也說，觀察到台新金控公司旗下台新銀行經營保險代理人業務，屬保險業下游銷售通路，結合後，台新金控將同時跨足保險商品與銷售通路，產生垂直結合情況。公平會分析認為，若結合後，保德信保險公司只透過台新金控公司旗下的台新銀行銷售保險商品，或台新金控公司旗下台新銀行只銷售保德信保險公司保險商品，則台新金控公司須犧牲原本銷售其他保險公司商品收益，保德信保險公司也要犧牲透過其他通路銷售商品收益。

公平說，目前上游保險業者及下游通路業者保險經紀業及保險代理業數量甚多，保險業者也可直接銷售，或與其他銀行進行策略聯盟，共同行銷產品，客觀上不易達成封鎖競爭對手效果，因此尚難認定兩者結合後，有誘因或能力從事上游投入要素的封鎖及下游銷售通路的封鎖。也就是結合案尚無顯著限制競爭不利益，因此依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。