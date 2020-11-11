快訊

任正非：台灣晶片製造世界第一 大陸晶片存三大問題

新冠肺炎疫苗受試者平台開放 不到2小時已破千人登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退出彰銀？ 台新金喊話財部盡快提出退場機制

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台新金總經理林維俊。 本報系資料庫
台新金總經理林維俊。 本報系資料庫

台新金今舉行第三季線上法說會，法人關注彰銀案後續情況，台新金總經理林維俊表示，對於行政院院長蘇貞昌提出不要台新吃虧、讓台新退場，覺得興奮與感謝。他也向財政部喊話：「只要提出合理退場機制都會配合政府政策，希望盡早解決彰銀案。」顯示台新金想從彰銀退場的態度越趨明顯。

繼日前傳出財政部找寶佳接手台新金在彰銀持股，法人持續關注彰銀案的最新情況。林維俊今表示，對於行政院院長蘇貞昌提出不要讓台新吃虧、讓台新退場，「覺得興奮，也感謝蘇院長」，將抱持正面態度，只要財政部提出合理的退場機制，台新金都會配合政府政策，希望盡早解決彰銀案。

而法人也關注台新金將併購保德信人壽一案，林維俊表示，轉投資保德信人壽的進度方面，目前申請作業持續進行中，有具體進度會盡快公布。

林維俊也指出，保德信人壽是唯一獲得金管會9次認可的模範保險公司，在併入台新金之後，會維持原來的運作方法，對於傳統業務員運作也會給予支持，台新銀行也將挹注保德信人壽在銀行保險上快速成長，原來的業務員會持續下去，銀行保險由台新銀行來支持，保德信公司營運控管會維持舊有制度。

針對年底將到來的純網銀挑戰，林維俊也表示，目前台新銀行的數位帳戶品牌Richart，開戶數已超過225萬戶，持續位居市占首位，而在8月上線的金融生態圈Richart Life，目前已突破100萬會員數，未來將陸續新增推出各項商戶優惠及創新服務功能，於各項生活場景中，實現串聯支付、點數、生活優惠及金融服務。

台新金在法說會中也公布，今年前三季台新金累計稅後淨利118億元，每股盈餘為0.96元，股東權益報酬率10%，每股淨值為12.97元。台新金表示，目前各項業務獲利動能持續穩健，已擺脫疫情不利干擾影響，淨利息收入及淨手續費收入穩定成長。

台新金 彰銀案 保險

延伸閱讀

台新金併購保德信 公平會准了

台新金、保德信併購案 公平會准了！

不畏懼純網銀挑戰 台新：Richart有225萬戶穩居領先

台新金法說總座報數位佳音 Richart Life會員破百萬

相關新聞

台新金併購保德信 公平會准了

台新金（2887）擬斥資55億元併購保德信人壽，公平會於今（11）日下午召開委員會議，評估此案市場影響性，認定有利於增加...

退出彰銀？ 台新金喊話財部盡快提出退場機制

台新金今舉行第三季線上法說會，法人關注彰銀案後續情況，台新金總經理林維俊表示，對於行政院院長蘇貞昌提出不要台新吃虧、讓台...

准了！公平會審查通過台新金併購保德信人壽案

公平交易委員會今天召開委員會議，討論台新金控公司與保德信國際人壽保險公司結合案，公平會認為，台新金控公司所屬子公司主要為...

新台幣午盤勁揚3.41角 暫收28.515元

新台幣今天午盤升值3.41角，暫收28.515元兌1美元價位，成交金額3.99億美元。

陳冲：螞蟻不能上市非一朝一夕 見微早知著

新世代金融基金會董事長陳冲表示，11月3日美國大選，硝煙四起，而太平洋另岸的金融市場，亦未閒著。高達345億美元全球史上...

新台幣早盤勁揚逾3角 重返28.5元價位

新台幣今（11）日早盤以28.86元兌1美元，貶值0.4分開出。

套利變套損 影響券商獲利

中央銀行昨（10）日標售2年期公債上演利率歷史新低等三大驚奇，券商主管大嘆，國內資金行情太狂、讓利率跌到如此誇張的地步，...

國際板債贖回潮 降溫

金管會證期局昨（10）日公布最新統計，10月國際板債遭贖回金額從過往動輒單月新台幣千億元水準，大減至244.7億元。但今...

新光、台新 強攻雙11信貸

迎接雙11，台新銀行、新光銀行昨（10）日不約而同推出線上信貸申辦優惠方案，台新銀把手續費壓低至1,111元；新光銀行更...

日盛金大股東 將再遭約談

追查陸資疑雲，金管會繼上周約見日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達後，除請陳銘達提供具體資料證明外，也將再約談建群投資...

信用卡簽帳 前九月少6.9%

受到新冠肺炎疫情衝擊，今年前九月國內信用卡簽帳金額2.22兆元，比去年同期衰退6.92%，主要是出國旅遊的人變少，信用卡...

金控前十月獲利3,295億 續創新高

金控公司前十月獲利出爐，整體金控累計稅後純益來到3,295億元，續創歷史新高，並受惠富邦金10月單月獲利較前月大增五成帶...

熱門新聞

經濟泡泡來了！ 王美花證實首案外資電子業大廠將來台

專案式「經濟泡泡」獲同意 外商電子廠將免隔離訪台

台積電董事會拍板五大案 美國亞歷桑納州設子公司

國旅再添5柴火 助業者度寒冬

金控前十月獲利3,295億 續創新高

陳冲：螞蟻不能上市非一朝一夕 見微早知著

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。