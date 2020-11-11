退出彰銀？ 台新金喊話財部盡快提出退場機制

台新金今舉行第三季線上法說會，法人關注彰銀案後續情況，台新金總經理林維俊表示，對於行政院院長蘇貞昌提出不要台新吃虧、讓台新退場，覺得興奮與感謝。他也向財政部喊話：「只要提出合理退場機制都會配合政府政策，希望盡早解決彰銀案。」顯示台新金想從彰銀退場的態度越趨明顯。

繼日前傳出財政部找寶佳接手台新金在彰銀持股，法人持續關注彰銀案的最新情況。林維俊今表示，對於行政院院長蘇貞昌提出不要讓台新吃虧、讓台新退場，「覺得興奮，也感謝蘇院長」，將抱持正面態度，只要財政部提出合理的退場機制，台新金都會配合政府政策，希望盡早解決彰銀案。

而法人也關注台新金將併購保德信人壽一案，林維俊表示，轉投資保德信人壽的進度方面，目前申請作業持續進行中，有具體進度會盡快公布。

林維俊也指出，保德信人壽是唯一獲得金管會9次認可的模範保險公司，在併入台新金之後，會維持原來的運作方法，對於傳統業務員運作也會給予支持，台新銀行也將挹注保德信人壽在銀行保險上快速成長，原來的業務員會持續下去，銀行保險由台新銀行來支持，保德信公司營運控管會維持舊有制度。

針對年底將到來的純網銀挑戰，林維俊也表示，目前台新銀行的數位帳戶品牌Richart，開戶數已超過225萬戶，持續位居市占首位，而在8月上線的金融生態圈Richart Life，目前已突破100萬會員數，未來將陸續新增推出各項商戶優惠及創新服務功能，於各項生活場景中，實現串聯支付、點數、生活優惠及金融服務。

台新金在法說會中也公布，今年前三季台新金累計稅後淨利118億元，每股盈餘為0.96元，股東權益報酬率10%，每股淨值為12.97元。台新金表示，目前各項業務獲利動能持續穩健，已擺脫疫情不利干擾影響，淨利息收入及淨手續費收入穩定成長。