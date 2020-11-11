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台新金併購保德信 公平會准了

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
台新金日前於8月11日宣布，欲以55億元併購保德信人壽，公平會於10月受理此結合案，並於今日召開例行委員會議排案審議。圖／台新金控提供
台新金日前於8月11日宣布，欲以55億元併購保德信人壽，公平會於10月受理此結合案，並於今日召開例行委員會議排案審議。圖／台新金控提供

台新金（2887）擬斥資55億元併購保德信人壽，公平會於今（11）日下午召開委員會議，評估此案市場影響性，認定有利於增加保險業市場競爭性，又不易達成上下游市場封鎖效果，決議通過放行，不禁止雙方結合。

台新金日前於8月11日宣布，欲以55億元併購保德信人壽，公平會於10月受理此結合案，並於今日召開例行委員會議排案審議。

就結合形式上，公平會表示，台新金擬接收保德信全部已發行股份，而保德信將成為台新金100％持股子公司，台新金也將對保德信的人事任免具有控制性，符合《公平交易法》當中規範，應進行申報的情形，因此由台新金向公平會申報事業結合。

目前台新金旗下所屬子公司，主要經營銀行業及證券業等，保德信是人身保險業，雙方屬於多角化結合，公平會表示，台新金一直有跨入保險的計畫，但苦於一直未能取得保險執照。

公平會表示，基於以上考量，認定此結合案並不致於減損參與結合事業間的潛在競爭可能，而且透過本結合案，將使台新金控公司加入保險市場競爭。

台新銀行目前有經營保險代理人業務，公平會表示，在保險業當中，台新銀屬於下游銷售通路，本案結合也將讓台新金得以同時跨足保險商品與銷售通路，也會產生垂直結合的效益。

公平會分析，如果台新銀或保德信未來只銷售自身保險商品，將會犧牲原有銷售收益，況且保險業上下游的同業數量眾多，很容易形成策略聯盟、共同行銷產品，客觀上台新金併購保德信，不易達成封鎖競爭對手的效果，事實上台新金也不太有誘因或能力進行上下游封鎖。

綜合以上判斷，公平會審查結果認為，本案結合尚無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第13條規定，不禁止其結合。

台新金控 保險 公平會

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