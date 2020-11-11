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A股表現可期 投信：把握階段性與結構性表現

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中國A股基金績效
中國A股基金績效

受到美國大選明朗，市場憧憬拜登上台後中美關係雖無法即刻改善但不確定性因素減低，外資自上周開始持續買超陸股，本周一天再大買人民幣196.99億元，創今(2020)年新高，而深成指盤中亦創出逾五年新高。由於經濟景氣和企業盈利繼續回溫的趨勢延續，螞蟻解凍IPO申購凍結資金，A股港股流動性得到充分解放，把握階段性與結構性表現，中期向好趨勢未變。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，10月經濟数据和A股三季報表現驗證經濟持續回暖。A股市場三季報的披露完畢預示著A股業績不確定性的落地，從企業盈利方面來看，第3季全部A股盈利增速由負轉正，全部A股第3季度單季度營收同比增長6.75%。螞蟻暫緩IPO後打新資金或回流，市場預期海外原計劃配置螞蟻資金亦有望轉投A股其他標的，市場流動性有望好轉。此外，中國人行表示下一階段穩健的貨幣政策將更加靈活適度、精準導向，根據形勢變化和市場需求及時調節政策力度、節奏和重點，整體流動性處於平衡狀態。

黃上修指出，美國大選謎霧散去、中國經濟復甦態勢延續、政策紅包不斷釋放，有望驅動A股向上。隨著十九屆五中全會閉幕，各部門十四五規劃制定陸續進行，在國內國外雙循环政策下對外貿易有望進一步打開，此外，退市制度改革有望儘快開始徵求意見，預期改革有望利好優質權益標的，更加強調基本面的重要性。

A股 中國人行 美國大選

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