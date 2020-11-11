不畏懼純網銀挑戰 台新：Richart有225萬戶穩居領先

台新金控（2887）2020年第三季法人說明會今天以網路會議方式線上舉行，針對即將上路的純網銀來勢洶洶，台新表示，Richart數位銀行開戶超過225萬，穩居領先地位，不畏懼純網銀挑戰，對於收購保德信人壽，則預期會成為未來獲利第三具引擎。

今日法說遊台新金總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，以及個人金融事業總處執行長周偉萱六人共同主持。

針對轉投資保德信人壽的進度，林維俊主動說明，目前申請作業持續進行中，待有具體進展，將會與大家分享。台新金控期待保德信人壽的加入，不但能完備台新的金控版圖，在金控綜效發揮下，將提供民眾更創新及多元化的金融商品與優質服務，會是未來主要獲利的第三具引擎。

不畏即將試營運純網銀的挑戰，子公司台新銀行在數位金融服務的表現持續亮眼，尚瑞強表示，目前Richart數位銀行的開戶數已超過225萬戶，市占率持續穩居領先地位，而甫於8月首創發表上市之生活金融生態圈Richart Life，深獲民眾喜愛，短短三個月就已突破百萬會員數，未來將陸續新增推出各項商戶優惠及創新服務功能，於各項生活場景中，實現串聯支付、點數、生活優惠及金融服務。