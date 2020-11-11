台新金法說總座報數位佳音 Richart Life會員破百萬

台新金控（2887）11日下午舉行第3季線上法說會，總經理林維俊一開場就提到，核心子公司台新銀行在數位領域的三項傑出表現，其中又以今年8月首創發表的生活金融生態圈Richart Life，短短三個月會員數突破百萬，最為亮眼。

林維俊表示，台新銀行耕耘數位領域很久，市場第一品牌Richart的開戶數突破225萬戶；今年8月推出生態圈Richart Life會員數突破100萬；9月獲頒全球金融雜誌（Global Finance）「台灣最佳消費金融數位銀行國家獎」，未來會投入資源深耕這塊。

林維俊接著提到，在子公司台新證券業務表現方面，經紀業務市占率屢創新高，到今年9月底已達2.215%；台新證券今年8月也榮獲國際專業績構亞洲銀行及財金雜誌（Asian Banking & Finance）頒發「台灣年度最佳股權交易獎」。