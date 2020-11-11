專家：還本型壽險的價值不在單純的利率比較

根據行政院主計總處於今(2020)年10月的最新「勞動參與率」數據，我國屆齡退休(60至64歲)卻仍繼續工作的人口比率，男性與女性各為50.2%與24.1%，與2018年的45.8%與18.4%相比，呈現上升趨勢。

而另外依據家庭收支調查結果，2019年全體家庭戶數為873.5萬戶，其中，經濟戶長為65歲以上的家庭數為193.5萬戶，較2018年的189.6萬戶增加2.1%，若與五年前(2015年)的165.1萬戶相較，則增加17.2%。

AIA友邦人壽指出，這些數據顯現一個現象：越來越多屆齡退休的人無法或不敢安心退休。

「退而不休」是一般國人對於退休生活最不喜見的狀態，金融保險市場因此也提供多樣保險商品，希望協助民眾一起創造「晚美」生活。

然而，這類商品的選擇很多，國人較難全面理解，更有保守型投資人喜歡把還本型壽險跟銀行的定存利率做比較，錯誤以IRR (Internal Rate of Return，內部報酬率)或「比定存利率高」的概念。

一昧追求繳費期間的年年還本，忘了保險商品對退休生活規畫的本意，甚至將提早解約，誤信成彈性資金調整，輕忽保單解約產生的手續費，或保單滿期後對退休生活的固定收入效益。

AIA友邦人壽提醒民眾，規劃退休保險商品的用意，無非是希望為民眾能利用六至十年短期的資金累積，長期鎖定資金以放大價值，等到達退休年紀，可透過領取固定金額，讓自己退休時仍能有餘力自給自足，進而照顧家人的生活。

眾多保險商品有不同的設計邏輯，保單的價值往往不如表面上所看到的那麼簡單，民眾切勿因錯誤觀念，而犧牲能為未來退休生活所創造的最大價值。

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，對不確定的恐懼，讓許多人透過保險商品來轉移可能會發生的潛在風險，而購買所謂的還本型壽險，就是想轉移對未來退休生活不確定性恐懼感的最佳例子。

侯文成說：「熟悉金融理財的人都知道，當我們計算一些金融商品價值時，主要是衡量未來能夠帶來的現金流量，而其中大部分的來源則是最後的期末價值。」

他提醒，真正對退休生活能發揮作用的保險商品，不會希望影響保戶這三、五年的生活價值，而是希望能讓保戶透過六到十年的持續繳費，累積財富，鎖住資金，以期於退休享樂年齡時可擁有最大化的期末價值。

以友邦人壽樂退699美元利率變動型還本終身保險為例，繳費期間僅六年，且可自行決定65歲或70歲來當作自己的樂退調整年齡，自「樂退規畫日(含)」起，每屆保單周年日仍生存時，得領取前一保單年度末基本保額24%的生存保險金，創造源源不竭的現金流，可以照顧自己到99歲，穩定補足退休後所得替代率不足問題。