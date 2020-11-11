LED廠今年下半年壓力仍大 多廠Q3仍有虧損壓力

台股上市櫃公司近期密集公布第3季財報，不過，LED廠公布情況仍不積極，市場法人分析，今年雖然市場普遍看好Mini LED有機會對台灣LED廠營運開始挹注，不過，在營運佔比仍不高之下，仍無法全面解除LED廠先前虧損情況，市場預期多家第2季虧損的LED廠，第3季恐怕仍難以擺脫虧損情況。

台股集中市場指數再創下歷史新高，在台股各類股及族群漲勢中，LED股是明顯相對落後的一群，主要由於基本面遲遲未能傳出好消息，市場分析師表示，近年來，過去的四大慘業中，包括記憶體、面板、太陽能及LED，而記憶體早在過去2、3年就出現產業回升表現，今年面板及太陽能營運及股價表現也相當吸引投資市場關注，僅LED未能在營運上出現明顯回升，因此，股價走勢也明顯落後。

市場分析師指出，原本今年市場寄望Mini LED能夠成為拉抬台灣LED營運的利器，不過，在全球新冠肺炎疫情的影響下，終端市場的滲透率雖有明顯提升，但仍不如預期，且以各廠營運規模來看，Mini LED營運佔多未能達2成以上，因此對拉抬整體營運表現仍力有未殆。

對於第3季財報表現，市場分析師也指出，今年第2季時仍有包括晶電、隆達、榮創等廠呈現虧損，預期在第3季仍未能大幅拉升Mini LED的營運佔比之下，單季營運壓力仍大，第3季仍具虧損壓力。

產業分析師則認為，台廠雖然掌握Mini LED研發技術領先陸廠的優勢，不過，陸廠追趕快速，且具有生產成本相對較低的優勢，未來台廠要能扭轉目前情況，需視晶電及隆達未來整合資源之後效益，及Mini LED在全球市場的滲透率而定。