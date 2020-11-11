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信用卡簽帳 前九月少6.9%

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，今年前九月國內信用卡簽帳金額2.22兆元，比去年同期衰退6.92%，主要是出國旅遊的人變少，信用卡簽帳金額跟著縮水。

金管會昨（10）日公布最新國內信用卡業務概況，截到9月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數持續增加到4,967萬張，總有效卡數也增加到3,252萬張。其中，國泰世華銀行重返刷卡王寶座。

去年一年國人使用信用卡簽帳金額高達3.2兆元，刷新歷史新高紀錄，今年受到疫情影響，全年簽帳金額會不會跌破3兆元？

金管會銀行局副局長林志吉昨日表示，現在只有統計到9月，年底前還有雙11購物節、聖誕節購物等活動，累計信用卡刷卡金額尚待觀察。

不過，今年只剩下最後一季，要再回到2019年全年3.2兆元高峰，每月要刷出逾2,500億元，似乎有點拚，今年可能終止信用卡簽帳連創新高紀錄。

9月當月簽帳金額約2,487億元，較上月份的2,347億元增加140億元。

9月當月轉銷呆帳金額約3億元，逾期三個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）的比率平均為0.16%，略低於上月底的0.17%。

林志吉昨日表示，9月簽帳金額比上個月增加的原因，主要是有9月開學採購新電腦、用品等消費熱潮，再加上百貨公司周年慶活動等，刺激消費；除此之名，代繳保險公司的保費也增加不少。

9月信用卡簽帳金額雖比上個月增加140億元，但今年前九個月簽帳金額合計2兆2,237億元，比去年同期的2兆3,889億元，減少6.92%。

信用卡 疫情

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