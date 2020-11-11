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日盛金大股東 將再遭約談

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

追查陸資疑雲，金管會繼上周約見日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達後，除請陳銘達提供具體資料證明外，也將再約談建群投資另二位加拿大籍的最終受益人。

金控大股東若提供不實資料，依規定金管會可要求限期處分持股。

金管會銀行局副局長林志吉昨（10）日表示，為落實股東持股行動方案，上周請陳銘達說明，陳否認是代陸資持股的人頭，他跟另二位加拿大籍自然人是建群實質受益人，且對建群有控制力。

除了要陳銘達後續提供資料，金管會並請陳銘達轉達希望跟另二位自然人會面溝通的態度，以了解是否真為實質受益人，未來會看陳銘達報來資料情況，若有申報不實或陸籍人士，會依規定處理。

林志吉表示，如果金控大股東提供最終受益人不實資料，金管會依同一人或同一關係人持有同一金控股份超過一定比率管理辦法第9條規定，大股東獲准持有金控股份後，發現申請書件有虛偽情事或違反核准時所為附款，主管機關得廢止或撤銷已核准處分，並限一定期限內調整。

林志吉說，由於陳銘達表示日盛金董事的指派，都授權給建群的財務長指派法人董事，金管會必要時也會約見建群財務長，這位財務長是美籍，人在國外。

外傳金管會上周約見陳銘達時，要求撤換日盛金二名董事，林志吉表示，沒有要求撤換，只是想要了解相關董事的決策，是如何指派的。

金管會 股東

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