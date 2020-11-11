新光、台新 強攻雙11信貸

迎接雙11，台新銀行、新光銀行昨（10）日不約而同推出線上信貸申辦優惠方案，台新銀把手續費壓低至1,111元；新光銀行更是喊出，今（11）日當天，前150名線上申請信貸者，撥款開辦費只要11元。

國內銀行的信貸申辦費，目前行情介於5,000～9,000元。搶到新光銀行地表最低開辦費11元者，等於省下4,989～8,989元。

新光銀行昨日傍晚宣布，今天雙11，推出信貸史上超低優惠，只要是新光銀行網銀客戶，經雲端服務台，前150名線上申請信貸者，撥款開辦費只要11元。

新光銀行副總經理林俊辰表示，新光銀行推廣數位化金融服務，順勢搭上雙11全球熱潮，在11月11日當天推出信貸史上超低優惠，只要是新光銀行網銀客戶，經雲端服務台前150名線上申請信貸者，撥款開辦費只要11元，符合資格者以簡訊通知。

沒有搶到11元優惠者，新光銀行網銀客戶只要在11月透過雲端服務台線上申請信貸，撥款開辦費一律1,100元，活動至11月30日止。

若沒有新光銀行網銀帳戶，到新光銀行雲端服務台線上申請數位存款帳戶，開通後一樣也可享受雙11信貸優惠。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，台新信貸特別針對生態圈夥伴遠傳電信攜手推出雙11快閃活動，民眾透過遠傳理財平台friDay理財＋，以及心生活App，線上申請信用貸款並成功撥款，即可享有手續費1,111元超殺優惠，再享獨家加碼抽LINE POINTS 100點11名。

魏行政表示，今年底前民眾透過線上申辦或線上對保，辦理台新信貸且成功撥款，還可參與Apple Watch SE抽獎活動。