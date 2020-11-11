聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光、台新 強攻雙11信貸

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

迎接雙11，台新銀行、新光銀行昨（10）日不約而同推出線上信貸申辦優惠方案，台新銀把手續費壓低至1,111元；新光銀行更是喊出，今（11）日當天，前150名線上申請信貸者，撥款開辦費只要11元。

國內銀行的信貸申辦費，目前行情介於5,000～9,000元。搶到新光銀行地表最低開辦費11元者，等於省下4,989～8,989元。

新光銀行昨日傍晚宣布，今天雙11，推出信貸史上超低優惠，只要是新光銀行網銀客戶，經雲端服務台，前150名線上申請信貸者，撥款開辦費只要11元。

新光銀行副總經理林俊辰表示，新光銀行推廣數位化金融服務，順勢搭上雙11全球熱潮，在11月11日當天推出信貸史上超低優惠，只要是新光銀行網銀客戶，經雲端服務台前150名線上申請信貸者，撥款開辦費只要11元，符合資格者以簡訊通知。

沒有搶到11元優惠者，新光銀行網銀客戶只要在11月透過雲端服務台線上申請信貸，撥款開辦費一律1,100元，活動至11月30日止。

若沒有新光銀行網銀帳戶，到新光銀行雲端服務台線上申請數位存款帳戶，開通後一樣也可享受雙11信貸優惠。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，台新信貸特別針對生態圈夥伴遠傳電信攜手推出雙11快閃活動，民眾透過遠傳理財平台friDay理財＋，以及心生活App，線上申請信用貸款並成功撥款，即可享有手續費1,111元超殺優惠，再享獨家加碼抽LINE POINTS 100點11名。

魏行政表示，今年底前民眾透過線上申辦或線上對保，辦理台新信貸且成功撥款，還可參與Apple Watch SE抽獎活動。

雲端服務 台新 網銀

延伸閱讀

排美中台新情勢專報仍難解僵局 蘇貞昌施政報告再等等

台新攜龐畢度進偏鄉 帶孩子學藝術

迎雙11 台新銀行攜手遠傳推線上申貸手續費僅1,111元

雙11快閃活動 搶消費回饋11％及信貸免息優惠

相關新聞

金控前十月獲利3,295億 續創新高

金控公司前十月獲利出爐，整體金控累計稅後純益來到3,295億元，續創歷史新高，並受惠富邦金10月單月獲利較前月大增五成帶...

套利變套損 影響券商獲利

中央銀行昨（10）日標售2年期公債上演利率歷史新低等三大驚奇，券商主管大嘆，國內資金行情太狂、讓利率跌到如此誇張的地步，...

國際板債贖回潮 降溫

金管會證期局昨（10）日公布最新統計，10月國際板債遭贖回金額從過往動輒單月新台幣千億元水準，大減至244.7億元。但今...

新光、台新 強攻雙11信貸

迎接雙11，台新銀行、新光銀行昨（10）日不約而同推出線上信貸申辦優惠方案，台新銀把手續費壓低至1,111元；新光銀行更...

日盛金大股東 將再遭約談

追查陸資疑雲，金管會繼上周約見日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達後，除請陳銘達提供具體資料證明外，也將再約談建群投資...

信用卡簽帳 前九月少6.9%

受到新冠肺炎疫情衝擊，今年前九月國內信用卡簽帳金額2.22兆元，比去年同期衰退6.92%，主要是出國旅遊的人變少，信用卡...

台幣強勢 六大壽險度小月

10月受到美國大選影響，選前普遍呈現觀望，全球金融市場拉回震盪，加上新台幣居高不下，六大壽險10月單月獲利「度小月」，相...

中租前三季EPS 8.96元

中租控股昨（10）日召開第3季法說會，揭露第3季業務成長優於預期，資產品質維持良好，全年獲利成長樂觀。中租控股前三季累計...

2年債標售 寫三大驚奇

國內金融市場錢滿為患，中央銀行昨（10）日標售2年期公債寫下三大驚奇，包括得標利率滑落至0.137%為歷史新低、保險業得...

養券利差沒了…套利變套損 券商怒喊「不玩了」

中央銀行今（10）日標售2年期公債，上演利率歷史新低等三大驚奇，券商主管大嘆，國內資金行情太狂、讓利率跌到如此誇張的地步...

疫情衝擊 今年國人刷卡額恐不到3兆元

今年受到新冠肺炎疫情影響，刷卡買機票與出國消費全數歸零，導致國人今年簽帳金額衰退，恐無法突破去年的3兆元大關。讓金管會趕...

保險業瘋搶！2年債標售寫歷史新低等三大驚奇

國內金融市場錢滿為患，中央銀行今（10）日標售2年期公債寫下三大驚奇，包括得標利率滑落至0.137%為歷史新低、保險業得...

熱門新聞

勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

經濟泡泡來了！ 王美花證實首案外資電子業大廠將來台

金門酒糟牛教父薛承琛痛失經營權 今登報說明

疫情籠罩！平均年薪64.1萬 醫療、營建業逆風成長

專案式「經濟泡泡」獲同意 外商電子廠將免隔離訪台

台積電10月營收1,193.03億 月減6.5%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。