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國際板債贖回潮 降溫

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如 / 台北報導

金管會證期局昨（10）日公布最新統計，10月國際板債遭贖回金額從過往動輒單月新台幣千億元水準，大減至244.7億元。但今年前十月，仍有149檔國際板債、約442.34億美元遭贖回，以收盤價計算，折合新台幣約1.27兆元，超過金管會預估，創下歷史新高紀錄。

金管會官員表示，從今年下半年開始，已經沒有單一大型企業大舉贖回國際板債，發行商重新發債也需考量成本，及未來資金面等複雜因素，贖回潮有望暫告一段落，贖回力道減輕後，壽險業資金去化壓力也可獲紓解。

疫情掀起全球降息風，加速今年上半年國際板債券提前贖回潮，全球主要國家央行貨幣政策偏向寬鬆，大筆資金湧入債市避險，加重債券的殖利率跌幅，發行商為發行利率較低的新債，開始提前贖回舊債，成為國際板債券大幅贖回的主因。

據金管會最新統計，去年前十月僅有23檔國際板債遭贖回，今年前十月則高達149檔，是去年同期的6.48倍。

以今年10月單月來看，有六檔國際板債券被贖回，總贖回金額從9月36.33億美元，大減至8.48億美元，跟去年同月10.59億美元相較，少近二成。

因之前累計贖回不少，證期局統計，今年前十月總贖回金額仍高達442.34億美元，跟去年同期相較成長7.5倍。

國際板債券被發行機構大量贖回，身為主要買家的壽險業受到影響，國際板債約七、八籌碼成握在壽險公司手中，國際板債券被大量贖回，壽險業者多出1.27兆現金等待去化，有投資上的壓力。壽險業必須尋找新標的，否則將造成投資收益率下降，影響業者獲利表現。

國際板債券 壽險業

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