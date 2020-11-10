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國際板債贖回潮告一段落？10月剩244億元壽險壓力減

經濟日報 / 記者葉憶如 / 即時報導

國際板債贖回潮告一段落？金管會證期局今（10）日最新公布統計，10月國際板債遭贖回金額從過往動輒單月新台幣千億元水準，大減至244.7億元。不過累計今年前10月來看，仍有149檔、442.34億美元遭贖回，以收盤價計算，折合新台幣約1.27兆元，大幅超過去年金管會原先預估，創下歷史新高紀錄。不過贖回力道減輕後，壽險業資金去化壓力也可望獲紓解，間接影響保單宣告利率回穩。

疫情掀起全球降息風，加速國際板債券提前贖回潮。全球主要國家的央行貨幣政策偏向寬鬆，大筆資金湧入債市避險，加重債券的殖利率跌幅，發行商為了發行利率較低的新債，開始提前贖回舊債，成為國際板債券大幅贖回的主因。據金管會最新統計，去年前10月僅有23檔國際板債遭贖回，今年前10月則高達149檔，是去年同期的6.48倍。

不過以10月單月來看，今年有6檔國際板債券被贖回，總贖回金額從9月的36.33億美元大減至8.48億美元，跟去年同月10.59億美元相較還少了近二成。金管會官員表示，從今年下半年開始，已經沒有單一大型企業大舉贖回，發行商重新發債也 需考量其成本，以及未來資金面等複雜因素，贖回潮有望暫告一段落。

不過因之前累計贖回不少，據證期局統計，今年前10月總贖回金額仍高達442.34億美元，跟去年同期相較成長7.5倍。國際板債券被發行機構大量贖回，身為主要買家的壽險業受到影響，國際板約七、八籌碼成握在壽險公司手中，國際板債券被大量贖回，壽險業者多出1.27兆現金等待去化，有投資上的壓力。壽險業必須尋找新標的，否則將造成投資收益率下降，影響業者獲利表現，間接影響保單宣告利率 ，不過隨著贖回潮降溫，業者與保戶都可望鬆一口氣。

此外發行面方面，企業「贖舊債發新債」的力道也似有同步降溫跡象，10月發行檔數從21檔 降至12檔，金額也僅由64.13億美元減至剩20.04億美元，跟去年同月8檔、16.18億美元增加已不多。截至10月底止流通在外國際板債尚有652檔、餘額為1,805.18億美元。

國際板債券 壽險業

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