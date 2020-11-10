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雙11網購每人平均花1萬元 「免運」吸引力上升

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

電商雙11購物節已經如火如荼展開，據資策會產業情報研究所（MIC）調查，發現2020年台灣網友在雙11檔期的網購預算平均為1萬350元，由於新冠肺炎疫情影響，有意願購物者比例上升兩倍，最喜歡的購物平台前三強是蝦皮、momo與PChome，最受「免運活動」吸引。

MIC針對「雙11網友網購意向」進行網路調查，有六成網友消費預算在7000元之內，三成以上網友消費預算落在1000到4000元區間，另有28%的高消費族群的網購預算超過1萬元。

受到疫情影響，以及消費者對於雙11檔期熟悉度穩定上升，今年確定有意願購物者，從2019年的22.4%，上漲近兩倍至40.1%，各年齡層有購物意願者比例都超過35%，且42.4%網友為有計畫性購物。

MIC產業分析師陳冠文表示，消費者對於雙11已產生類似於百貨周年慶的普遍認知，雙11發展至今已跳脫電商平台節日，擴展至品牌專賣、外送、住房等線上通路業者，甚至線下通路業者，如品牌專賣、量販、超商、超市等，未來雙11效應會更快速直接的影響更多跨產業業者。

資策會MIC調查顯示，網友青睞的前三名雙11購物平台依序為蝦皮購物45.9%、momo 30.9%、PChome 30%，緊追在後的則是Yahoo與淘寶/天貓。調查顯示，網友選取購物平台的前五大因素，有六成取決於「價格便宜」，接下來是「商品種類齊全」、「網路購物金回饋」、「物流配送快速」與「平台介面好用度」等，其中，物流配送較2019年上升近5%。

陳冠文表示，須注意「商品種類齊全」較2019年比例上升10.6%，反映出消費者對於商品種類重視度有所提升，網購型態逐漸朝向一站式購足生活所需的方向發展。

資策會MIC調查，「免運活動」仍然是最為吸引消費者的促銷手段，其他促銷活動吸引力排名依序為「銀行信用卡優惠」、「與雙11有關的諧音促銷」、「網路限量/特惠/首賣活動」與「滿額贈購物金」。其中，男性消費者更在乎銀行信用卡優惠，而女性則更注重免運活動，而網路限量特惠等活動吸睛力則有下滑趨勢。

陳冠文提出兩大觀察，一為消費者網購頻率持續提升，且更加習慣「想買就買」、不用湊滿額也能享有免運的服務模式；二是消費者已開始習慣各種電商購物節的特價促銷活動，因此對特惠活動刺激有感度呈現下降趨勢。

網友最愛在雙11購買的品項為「3C家電」、「日常用品」，皆超過三成，「服飾配件」、「食品保健」與「美容保養」則不到兩成，2019年第5名的「餐飲票券」受到疫情影響，退出前五名。

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