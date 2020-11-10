養券利差沒了…套利變套損 券商怒喊「不玩了」

中央銀行今（10）日標售2年期公債，上演利率歷史新低等三大驚奇，券商主管大嘆，國內資金行情太狂、讓利率跌到如此誇張的地步，已經讓券商賴以維生的「養券」無利可圖，公債利率跌破RP（債券附買回交易）利率，「套利」變「套損」，且這樣的窘境短期內不會改變，恐衝擊券商獲利。

券商與票券商習慣用「養券」方式獲利，簡言之就是「以短支長」，借入短天期資金、投資長天期債券，賺取其中的利差；但以今日的2年期公債而言，得標利率跌至0.137%，大幅低於券商的資金成本（RP利率）約0.18%、0.19%，券商「套利」變「套損」，自然不會再繼續「養」。

券商主管說，其實這樣的情況不只發生在2年券，近期就連5年券，也沒有養券空間，因為5年券利率跌至歷史新低0.19%，與券商的資金成本RP利率相當、已無利差可圖。

「券商養不到券，獲利會受影響，銀行也是相同道理，銀行吸收存款後，除了放款，就是拿去投資債券賺利差，但債券利率愈跌愈低，和銀行存款利率貼近，代表銀行能賺取的利差被嚴重壓縮」，券商主管說。

面對國內利率跌至「無法無天」、金融業獲利恐受創的窘境，券商主管說，目前看起來只有兩個解決方法，一是新台幣匯率終結強勢格局，否則央行頻頻調整匯市，會放出更多新台幣，墊高國內游資水位；二是國庫署須大舉增發公債、填補銀行、保險的資金去化需求，雖然國庫第4季已增發公債770億元，但預料很快就會被銀行和壽險買光，以現在公債籌碼供不應求的情況，公債發行量恐怕要大幅增加，才能滿足市場的胃納量。