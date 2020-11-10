疫情衝擊　今年國人刷卡額恐不到3兆元

今年受到新冠肺炎疫情影響，刷卡買機票與出國消費全數歸零，導致國人今年簽帳金額衰退，恐無法突破去年的3兆元大關。讓金管會趕緊對國人喊話，還剩下兩個月，雙11與周年慶檔期請努力消費。

去年國人整年簽帳金額高達3兆2227億元，創下歷史新高紀錄，但今年恐無法持續再創歷年新高，因為根據金管會銀行局今公布的最新統計，今年前9月份國人簽帳金額為2.22兆元，比起去年前9月衰退6.92%。

雖然因為疫情帶動網購與電子支付，但仍彌補不了海外旅遊消費的金額，銀行局副局長林志吉表示，電子之付仍屬於小額交易，比較大額的交易，主要是出國消費，今年買機票刷卡幾乎也都歸零，多少都會受影響。

另9月單月簽帳金額為2487億元，比起上個月增加140億元。林志吉表示，主要是受惠於開學檔期，許多家長會幫孩子買筆電等開學用品，部分在8月刷卡繳學費的也會遞延到9月，加上百貨公司周年慶檔期也提高9月的消費金額。

此外，9月各銀行的簽帳王，以國泰世華銀行424億奪冠，中信銀行以370億元位居第2，玉山銀行則以363億元緊追在後，台新銀行以274億元拿下第4名，北富銀213億元為第5名。