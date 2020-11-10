地表最低信貸開辦費！新光銀行推11元

一舉省下4,989～8,989元。新光銀行傍晚宣布，明（11）日當天，推出信貸史上超低優惠，只要是新光銀行網銀客戶，經雲端服務台，前150名線上申請信貸者，撥款開辦費只要11元。

此舉等於把原本5,000～9,000元不等的撥款開辦費，一舉省了4,989～8,989元。

沒有搶到上述地表最低開辦費者，不必氣餒，新光銀行網銀客戶只要在11月透過雲端服務台線上申請信貸，撥款開辦費一律1,100元，活動到本(11)月30日止。

雖然國外新冠肺炎疫情仍持續蔓延，然而國內防疫得當，已逾200天沒有本土傳播案例，國內旅遊及消費均已呈現爆炸性成長。隨著雙11購物節已熱鬧展開，電商平台以各種優惠活動進行商品促銷，除了搶媒體版面也搶商機。

新光銀行副總經理林俊辰表示，新光銀行積極推廣數位化金融服務同時，不讓電商平台專美於前，順勢搭上雙11全球熱潮，在11/11當天推出信貸史上超低優惠，只要是新光銀行網銀客戶，經雲端服務台前150名線上申請信貸者，撥款開辦費只要11元。

符合活動資格的客戶只要備妥身份證與收入文件，拿著手機就可以準備開搶，符合資格者會以簡訊通知。

另外也針對沒有搶到優惠者，新光銀行網銀客戶只要在11月透過雲端服務台線上申請信貸，撥款開辦費一律1,100元，活動至11月30日止，一年就只有一次，機會難得。

若還沒有新光銀行網銀功能者，只要立即到新光銀行雲端服務台線上申請數位存款帳戶，開通後一樣也可以享受雙11信貸優惠。

新光銀行持續以「貼近生活、為客著想」的信念，提供不一樣的金融服務與優惠活動，滿足每個人不同的資金需求，立志成為金融業界的「首選銀行」，深耕社會每一個角落。詳情洽活動官網：https://reurl.cc/avzjW4