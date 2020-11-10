保險業瘋搶！2年債標售寫歷史新低等三大驚奇

國內金融市場錢滿為患，中央銀行今（10）日標售2年期公債寫下三大驚奇，包括得標利率滑落至0.137%為歷史新低、保險業得標逾四成，以及銀行加保險合計得標近99%，雙雙創下歷史新高紀錄；「台債利率已經跌到無法無天了，沒有別的原因，就是資金行情」，券商主管說。

央行統計顯示，2年期公債今日得標利率跌至0.137%，為歷史最低水準，並較去年11月發行的同年期公債大跌39.5個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。2年期公債標售報佳音，帶動公債次級市場上，5年期公債殖利率收在0.19%，維持歷史最低水準，10年券則是連三日零成交。

台債資金行情持續發酵，即使美債殖利率大彈，台債利率仍文風不動、價格持堅，「幾乎沒有什麼能撼動台債的多頭行情」，券商主管說。

央行今日標售300億元的2年期公債，最後銀行、保險業聯手搶下近99%的籌碼，令市場跌破眼鏡。

券商主管說，過去幾乎不買短券的保險業，這次大舉搶下43.33%、約130億元的2年券籌碼，得標比重創下歷年新高，關鍵在於保險業資金去化管道有限，只好「閉著眼睛買」，就算利率再低、再不合理，也總比在帳上爛著「零收益」來得強。

「證券商買公債是以交易為目的，按理說輕薄短小的2年券，最主要的買盤是證券業，這次卻被銀行和保險聯手搶光，過去非常罕見，彰顯國內資金氾濫的情況非常嚴重」，券商主管說。