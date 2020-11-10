疫情出不了國 國人刷卡金額倒退嚕
受疫情衝擊，今年前九月信用卡簽帳金額2.22兆元，比去年同期衰退6.92%，主要是出國旅遊的人變少，信用卡簽帳金額跟著縮水。
金管會今天公布最新信用卡業務概況，到9月底止，有33 家信用卡發卡機構，總流通卡數持續增加到4,967萬張，總有效卡數也增加到3,252萬張。
當月簽帳金額約2,487億元，較上月份的2,347億元增加140億元。
當月轉銷呆帳金額約3億元，逾期三個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）的比率平均為0.16%，略低於上月底的0.17%。
金管會銀行局副局長林志吉表示，9月簽帳金額比上個月增加的原因，主要是因9月開學（採購新電腦、用品等）、百貨公司周年慶活動等，刺激消費；除此，代繳保險公司的保費也增加不少。
9月信用卡簽帳金額雖比上個月增加140億元，但今年前九個月簽帳金額合計2兆2237億元，比去年同期的2兆3889億元，減少6.92%。
林志吉表示，主要是受到疫情影響，以往出國旅遊等大筆消費，都是使用信用卡，現在因疫情關係，出國玩的人變少了，信用卡簽帳金額也會受到影響。
去年一年國人使用信用卡簽帳金額高達3.2兆元，刷新歷史新高紀錄，今年受到疫情影響，全年簽帳金額會不會跌破3兆元？林志吉表示，現在只到9月，年底前還有雙11購物節等活動，尚待觀察。
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