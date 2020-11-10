南山人壽自結前10月稅後盈餘396億元 年增2%

南山人壽今（10）日晚間公布自行結算10月獲利敗字，其中單月自結稅後盈餘約22億元；累計1至10月稅後淨利為新台幣約396億元，年增2%，每股盈餘2.87元。

南山人壽表示，10月有掌握市場波段，實現股債資本利得，加上穩定經常性收益，10月單月獲利約22億元；1至10月累計獲利為新台幣約396億，較去年同期成長2%。南山人壽去年10月因調整權益投資標的，10月單月自結獲利損失約新台幣501萬元，去年累計前10月仍有獲利387億元。

此外，南山人壽10月合併新契約保費為新台幣約57億元；主係受惠匯率及台幣低利等優勢，帶動美元商品銷售佳，貢獻整體新契約保費；外幣傳統型保單業績累計至10月達新台幣612億，較去年成長46%。

子公司方面，南山產物10月總保費收入為4.31億元。其中，個人險簽單保費收入為3.24億元；企業險簽單保費收入為8,700萬元。主要仍因武漢肺炎疫情尚未解除，暫停銷售旅綜險所致，此外，10月工作天數較少也有影響。南山產物強調，與犯罪防制中心合作「自用車駕駛行為與動態定價大數據分析」，於10月29日開始推廣新型UBI車險，依據「駕駛行為」調整車險的保險費率，讓愈講究「安全駕駛」的駕駛人享有車險減費機制。預計將募集上千名車主，一同體驗動態定價UBI車險。