快訊

時力黨主席出爐！ 陳椒華接任新黨魁

金管會追查陸資疑雲 要再約談日盛金大股東

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
日盛金控。本報資料照片
日盛金控。本報資料照片

追查陸資疑雲，金管會繼上周約見日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達後，除請陳銘達提供具體資料證明外，也將再約談建群投資另二位加拿大籍的最終受益人；金控大股東若提供不實資料，依規定金管會可要求限期處分持股。

金管會銀行局副局長林志吉今（10）日表示，為落實股東持股行動方案，上周請陳銘達過來說明，陳否認他是代陸資持股的人頭，他跟另二位加拿大籍自然人，是建群實質受益人，且對建群有控制力。

金管會也請陳銘達後續提供資料，並請陳銘達轉達金管會希望跟另二位自然人會面溝通的態度，以了解是否真為實質受益人，未來會看陳銘達報來資料情況，若有申報不實或陸籍人士，會依規定處理。

如果金控大股東的最終受益人提供不實資料，金管會依規定可如何做？林志吉表示，依同一人或同一關係人持有同一金控股份超過一定比率管理辦法第9條規定，大股東獲准持有金控股份後，發現申請書件有虛偽情事或違反核准時所為之附款，主管機關得廢止或撤銷已核准的處分，並限於一定期限內調整。

至於金管會請陳銘達提供那些證明文件？林志吉說，包括董事指派等對人事權的控制力，由於陳銘達表示日盛金董事的指派都是授權給建群的財務長指派法人董事，因此，金管會必要時也會約見建群財務長，這位財務長是美籍，人在國外。

此外，對於外傳金管會上周約見陳銘達時，要求撤換日盛金二名董事？林志吉表示，我們只是想了解相關董事的決策，是如何指派的，沒有要求撤換，沒有要求一定要撤換才證明有控制力。

金管會 股東

延伸閱讀

康友掏空案受害人立院抗議 呼籲金管會對監理失靈負責

康友掏空案 蔡壁如：金融監理系統崩壞 金管會應負責

最快明年上半年 手機支付更萬能…電支跨機構轉帳、買賣外幣

央行：20家外資涉及炒匯

相關新聞

金管會追查陸資疑雲 要再約談日盛金大股東

追查陸資疑雲，金管會繼上周約見日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達後，除請陳銘達提供具體資料證明外，也將再約談建群投資...

亞太接班人年輕化！ 疫情促富二代38歲就握6億美元家業

深耕亞太私人財富管理的法國巴黎銀行財富管理今（10）日與Campden Ｗealth發布最新的調查報告，發現亞太地區接班...

合庫人壽攜手施羅德投信 推投資型保單

2020一場疫情使得金融市場經歷了驚滔駭浪，讓人喘不過氣。年底將至，是檢視年度財務規劃，適時調整手邊資金運用及獎金分配的...

康健人壽攜手遠傳推網路傷害險 每天只要1元

康健人壽今（10）日表示，特別攜手遠傳電信洞悉通勤族的需求，為通勤族群量身打造網路獨家、負擔少且具多重保障的「康健人壽e...

新台幣午盤勁揚3.14角 暫收28.511元

新台幣今（10）日午盤勁揚3.14角，暫收28.511元兌1美元價位，成交金額4.25億美元。

台北市績優健康職場年度典範　元大金控獲特優獎

秉持「專注績效、增進員工福祉」的核心價值，元大金控成立專責單位員工照護小組，透過內外部評估健康促進措施，規劃多元豐富的年...

新台幣早盤升逾3角 觸及28.51元

新台幣今（10）日早盤以28.5元兌1美元，貶值2.5分開出。

10月富櫃200期貨日均量933口 較前三季日均量成長115%

富櫃200期貨於去(2019)年10月1日掛牌交易，在上市屆滿一年之際，為鼓勵期貨商及期貨交易輔助人積極推廣，並使期貨交...

美股資金淨流入居冠 量價同步回溫

美國總統大選情勢逐漸明朗，市場提前反應落幕後樂觀情緒，全球股市上周多數走揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除歐非...

最快明年上半年 手機支付更萬能…電支跨機構轉帳、買賣外幣

想把儲值在悠遊卡的錢轉到一卡通、想在街口支付買美元，這些最快明年上半年都可實現。立法院財委會昨初審通過「電子支付機構管理...

央行：20家外資涉及炒匯

協助央行打炒匯，金管會將先找投信公司道德勸說，希望外資買反向ETF的集中度能分散，不要超過三成，未來也不排除找外資「喝咖...

AFMA 推升金融科技競爭力

中央大學財金系教授黃泓人出席「AFMA推升金融業科技競爭力（二）」座談會表示，金融市場的發展與日俱進，各種新的金融商品與...

熱門新聞

雪上加霜! 投資這檔股票 讓兆豐金提列10億元評價損失

勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

面板缺貨 破天荒暫停報價

金門酒糟牛教父薛承琛痛失經營權 今登報說明

公股金控10月獲利 亮眼

疫情籠罩！平均年薪64.1萬 醫療、營建業逆風成長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。