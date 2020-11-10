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網家10月營收31.5億元 創歷史同期新高

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

網路家庭公告10月合併營收31.5億元，月增5%，與去年同期持平或微增。累計1-10月合併營收為344.36億元、較去年同期成長12.8%，網家今年以來每月營收站上30億元大關，挾強勁成長動能搶攻年底採購熱潮。進入第4季購物旺季，年度重要檔期雙11搶先開跑，旗下PChome 24h購物推出優惠及O2O策略迎戰，受惠下半年促銷旺季，內需市場成長動能佳，營收展望樂觀可期。

旗下PChome 24h購物搶先於10月下旬啟動雙11檔期，今年強攻「科技力」、「品牌力」及「話題力」，率先結合AI大數據、預測熱銷品，推出500萬種商品下殺1.1折起，集結11大利多優惠，串聯9大行動支付，聯合36大銀行最高回饋27%，帶動買氣暢旺。網家成立「品牌旗艦館」專區，攜手百大品牌如Apple、小米、3M、碧兒泉等，擴大市場布局；因應社群時代來臨，話題商品如iPhone 12、寶可夢造型悠遊卡等商品衝買氣，積極強化品牌好感度及黏著度。而蘋果iPhone 12系列新機開賣掀起話題，其中iPhone 12 Pro現貨開賣三分鐘全數完售，且行動端訂單比例高達65%，銷售力強勁。第二波新機預購，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini搜尋度持續飆高，再現秒殺氣勢。

iPhone 12 Pro Max iPhone

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