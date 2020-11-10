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迎雙11 台新銀行攜手遠傳推線上申貸手續費僅1,111元

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

各大百貨公司相繼舉辦周年慶，雙11、雙12購物節緊接著到來，各家電商分別推出優惠活動吸引民眾增加買氣，銀行業也把握此購物盛事，相繼推出各式信用貸款優惠，例如，台新銀行祭出限時7天信貸優惠手續費快閃，讓民眾買的開心，同時也無後顧之憂，滿足民眾購物需求。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，雙11購物節已成為電商年度廝殺的重頭戲，儼然是新興世代相當重要的活動，消費者的購買力甚至超越三大節慶日。

台新信貸特別針對生態圈夥伴遠傳電信攜手推出雙11快閃活動，即日起至2020年11月11日，民眾透過遠傳旗下理財平台friDay理財+及心生活App，線上申請信用貸款並成功撥款，即可享有手續費1,111元超殺優惠，再享獨家加碼抽LINE POINTS 100點11名。

希望能在購物季的熱潮下，以回饋客戶的方式，除推廣台新生活金融生態圈的服務理念，也讓產品及服務更加貼近生活。

魏行政補充，今年12月31日前，民眾透過線上申辦或線上對保的方式，辦理台新信貸且成功撥款，還可參與Apple Watch SE抽獎活動，有資金需求之客戶，千萬要把握機會。

台新 遠傳電信 電商

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