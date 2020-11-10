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亞太接班人年輕化！ 疫情促富二代38歲就握6億美元家業

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

深耕亞太私人財富管理的法國巴黎銀行財富管理今（10）日與Campden Ｗealth發布最新的調查報告，發現亞太地區接班世代（Next Generation）的平均年齡為38歲，手握家庭平均淨資產6.4億美元，喜愛買房、買地，與亞太區其他國家的投資偏好不謀而合。

法國巴黎銀行並指出，近期看到亞太地區新一代偏愛在地投資，原因包括新冠肺炎催動熱錢回流，以及肺炎疫情下，會加強關注自身居住地區的投資可能性。

根據法國巴黎銀行調查，大部分家族將投資份額平均分配在私有與公開投資，其中20％在房地產、是最重要的資產，其次是固定收益與股票、各佔17％，與2.5億美元以下家族相比，2.5億美元以上的家族平均將約9％投資組合份額投入在另類投資，包括私人債務、私募股權、房地產以及藝術品，資產流動性較低。

法國巴黎銀行財富管理台灣區執行總監謝淑琴今日記者會，會中指出，新冠肺炎疫情後，觀察到亞太地區企業加速傳承「尤其是傳統產業」，原因有二，第一，傳統產業通常都有傳承需求；第二，假設產業與高科技有關，通常疫情下都加快了許多高科技公司業績，沒有那麼快想到傳承接班。

傳承也讓銀行開始調查這些亞太地區接班世代的喜好，發現特徵：第一，投資型態喜愛股票、特別是科技股；第二，喜愛買房、買地；第三，跨國資產配置部分，則觀察到新一代會因應移民到其他國家，例如到歐美等國，資產也會跟著轉移到其他國家。

第四，新世代接班人與銀行關係逐漸精簡化，從過去平均7到9家銀行減少製4到6家銀行。謝淑琴指出，發現原因為台灣第一代家族企業多是白手起家，對資產保存較沒有安全感，因次傾向尋求多家銀行服務、藉此分散風險，下一代評估財富管理機構，則著重在尋求能夠帶給他們尊榮感與客製化的銀行服務體驗。

法國巴黎銀行指出，這類擁有逾6億美元資產的受訪者，通常都已經擁有家族辦公室，銀行此時要參與接班世代的財富管理，就是可以在家族辦公室擁有一個角色。

該報告在去年7月到9月，針對亞太地區超過百位下一代財富持有者進行調查。

財富管理 巴黎

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