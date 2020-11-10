香港友邦保險集團9月底新契約價值 季增22%

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，友邦保險集團在第3季呈現強勁的連續增長，隨著遏制新冠肺炎措施放寬後，增長動能恢復，新契約價值第3季底較第2季底上升22%。有效保單表現保持強韌，續保率強勁，前九月總加權保費收入年增7%。

李源祥指出，友邦保險業務所在的多個市場，在遏制冠狀病毒病傳播的措施相繼放寬後，疫情仍受到有效控制。雖然在部分市場，以遠距方式完成保單銷售，仍占新業務很大比率，「我們普遍看到面對面促成的保單銷售比率回升」。

新冠病毒令工作模式出現顯著轉變。舉例來說，該集團第3季的商務出差開支年減75%，集團整體合作和聯繫明顯增加。「我們的員工過去30天，共進行近28萬次視像通話及100萬次線上語音通話，與過往工作模式有顯著的轉變。

李源祥說，利用各種嶄新科技，包括與工作模式的相關轉變，是實現友邦保險轉型的策略性目標的關鍵環節。雖然這横跨多年的過程目前仍處於初步階段，友邦保險正在取得良好的進展。

友邦保險的部分業務已高度數位化，即使在當前特殊的經營環境，仍可迅速作出調整並締造強勁業績。以印度合資公司Tata AIA Life為例，儘管當地持續執行封城措施，在新的遠距銷售模式廣泛採用帶動下，Tata AIA Life的新契約價值第3季底呈現卓越的年增長率。

友邦中國也改為線上招聘，此舉促使今年的新增代理人數呈現非常強勁的增長，加強友邦中國的分銷能力。

李源祥說：「在過去數月，我們取得重大的策略性進展。友邦保險在10月1日成功完成把中國內地業務改建為一家獨資人身保險子公司的工作，標誌著一個新的里程碑。」

他說，「我很高興友邦中國最近獲中國銀行保險監督管理委員會批復，開始籌建四川分公司。這將是我們在中國西部的首家分公司，亦是我們拓展友邦中國地域覆蓋鴻圖大計的第一步」。

友邦集團先前也公布了與Practo Pte. Ltd. 建立長期策略性夥伴關係。Practo Pte. Ltd.擁有印度領先的數位保健平台，其網絡覆蓋7萬家頂級醫院和診所。

此外，Tata AIA Life延長友邦保險與IndusInd Bank Limited的策略性夥伴關係，為期十年。

李源祥說，友邦保險面對急速轉變的經營環境，做出迅速和靈活的應變，並持續讓數以百萬計的客戶安心無憂及提供所需保障，令他深感自豪。

他們的團隊每日努力不懈，致力實現策略性計畫，並將友邦保險轉化為一個更簡單、更迅速及更緊密聯繫的機構。

儘管新冠病毒病大流行導致短期前景持續不明朗，他有信心友邦保險占有優勢以把握亞洲區內人壽及醫療保險的結構性成長動力，為友邦保險的股東創造長期可持續的價值，並幫助友邦的客戶實踐健康、長久、好生活。