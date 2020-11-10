合庫人壽攜手施羅德投信 推投資型保單

2020一場疫情使得金融市場經歷了驚滔駭浪，讓人喘不過氣。年底將至，是檢視年度財務規劃，適時調整手邊資金運用及獎金分配的時候了。合庫人壽提醒投資人，面對動盪的局勢，可透過多元布局，選擇穩定的資產配置工具做中長期的規畫。

合庫人壽於歲末年終之際與施羅德投信聯手打造「好鑽100投資型保險專案」的退休專用帳戶，引進英國退休金管理策略，因應不同經濟週期及景氣循環，靈活調整投資組合配置，提供穩健與成長的投資選擇。

該投資策略係透過分散投資，降低單一資產波動度，亦透過匯率區間避險機制，降低匯率波動的影響，做好風險管理，提供客戶長期穩健的退休方案，打造樂活退休人生。

好鑽100的後收投資型保險專案因無保費費用率的特色，讓客戶少了前置費用支出，客戶投入的保費，百分之百進行投資；另外更吸引人的有多元幣別，如人民幣、美元、歐元、日圓與加幣等多達十種供客戶選擇。

當客戶投資金額達新台幣300萬元以上，另享有帳戶管理費折扣及保單維護費用減免的多重優惠，讓資金運用更加彈性。

其中的月配息機制，也可為退休生活創造穩定現金流，同時創造樂活安養的退休好日子。

透過投資型保單平台兼具「保險」及「投資」的架構，民眾可按自身預算規畫，繳交保險費，並在有額外收入時，可不定期投入保險費增加投資金額，讓整體資金運用更具有彈性。

保戶也可依照自身需求及個人風險承受度選擇不同險種。

欲加強保險保障需求的民眾，可選擇變額萬能壽險並投保高保額提高壽險保障，合庫人壽也提供自動調整保額服務，讓保戶在不同人生階段擁有足夠保障；有年金需求者，則可選擇變額年金保險，以所繳保費進行資產累積及金流規畫，滿足人生各階段財務目標。

合庫人壽同時強調，購買投資型保單時仍應隨時留意市場波動及匯率風險，應該要適時運用四次免費轉換標的機制，隨時調整投資配置，才能充份享有投資型保單所帶來的投資與保障雙重功能，創造樂活安養的退休人生。

合庫人壽也提醒辛苦的三明治族群，在勞保勞退不足支應退休生活、投資環境又動盪不安的局勢，一定要提早規劃退休財源，要先顧好自己才有能力照顧家人，現在就及早與合庫人壽預約精彩樂活的退休生活。

好鑽100投資型保險專案詳細內容，請洽合作金庫各分行。