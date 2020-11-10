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新台幣午盤勁揚3.14角 暫收28.511元
新台幣今（10）日午盤勁揚3.14角，暫收28.511元兌1美元價位，成交金額4.25億美元。
台北股匯表現兩樣情，相較於台股開低走低，新台幣早盤以28.85元兌1美元，貶值2.5分開出後，隨即重返28.5元字頭，盤中最高來到28.51元價位；今天上午新台幣並未如前兩個交易日，在盤中升破28.5元市場所謂的彭淮南防線。
美國大選結束，不確定因素大減，加上輝瑞宣布新冠肺炎疫苗的重大利多刺激下，資金積極追逐風險性資產，帶動亞幣升勢，人民幣中間價今天來到6.5897元兌1美元，勁揚226基點，也升破6.6大關，創2018年6月27日以來新高；韓元則從1119.63勁揚至中午來到1114.62韓元附近。
儘管新台幣今天上午並未升破彭淮南防線，但外匯交易員指出，由於美國總統大選不確定因素消退，市場風險胃納改善，國際美元持續走弱，新台幣有望跟隨人民幣、韓元等亞幣反彈腳步，若新台幣再度升破28.5元關卡 ，不排除出口商出現恐慌性拋匯，預期新台幣仍有升值壓力。
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