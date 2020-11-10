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台北市績優健康職場年度典範　元大金控獲特優獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
2020年台北市績優健康職場10日舉行頒獎典禮，元大金控獲特優獎。(元大金控/提供)
2020年台北市績優健康職場10日舉行頒獎典禮，元大金控獲特優獎。(元大金控/提供)

秉持「專注績效、增進員工福祉」的核心價值，元大金控成立專責單位員工照護小組，透過內外部評估健康促進措施，規劃多元豐富的年度健康促進計畫，獲得參與員工高度滿意，獲得「2020年台北市績優健康職場-特優獎」榜首殊榮，是本年度國內唯一獲獎的金控公司。今(10)日頒獎典禮由台北市長柯文哲親自主持，元大金控總經理翁健代表出席領獎。

台北市政府衛生局主辦的台北市績優健康職場評選，依個人健康資源、生理健康工作環境、社會心理工作環境及企業社區參與四大項推動範疇為評分指標，員工是企業最重要的人力資本，元大金控提供主管及長期夜間工作的員工每年一次健康檢查，其餘員工每二年一次，並針對健檢結果安排報告說明會，協助同仁正確解讀健檢報告、傳達治療資訊，以收防微杜漸之效。2019年員工敬業度調查(Employee Engagement Survey)中顯示，82%參與調查員工對健康福祉持正面評價，領先金融同業達11個百分點，優於法規且有溫度的照護，讓元大同仁相當有感。

元大金控每年依據員工平均年齡、久坐且高壓的職場型態、身心健康問卷等，從人員需求出發，結合體育署、健康中心等社區資源規劃年度活動，積極促進職場健康，舉行包含健康飲食、體適能減重及職場人際溝通等主題式活動；同時，也鼓勵員工自主成立社團，元大金控目前設有路跑、瑜珈、健康體適能、花藝、廚藝等13個運動、學藝類社團，2019年共舉辦超過300場次活動，參與人數超過4,300人次。

致力打造具競爭力又有溫度的幸福職場，元大金控更是金融業首家金控旗下證券、銀行同時通過ISO45001職業安全衛生管理系統驗證的金融業者，獲得國內外專業機構肯定，10月獲得亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發2020亞洲最佳企業雇主獎。展望未來，元大金控將持續落實員工關懷及健康照護的社會責任，建構身心平衡的職場文化，傳播正向永續影響力。

元大金控 職場 金融業

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