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美股大漲 千億美元富豪俱樂部「破紀錄首見5大亨」

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10月富櫃200期貨日均量933口 較前三季日均量成長115%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

富櫃200期貨於去(2019)年10月1日掛牌交易，在上市屆滿一年之際，為鼓勵期貨商及期貨交易輔助人積極推廣，並使期貨交易人更加熟悉瞭解該商品，臺灣期貨交易所與證券櫃檯買賣中心特於今(2020)年10至12月聯合推出富櫃200期貨至尊爭霸賽及櫃買富櫃200指數期貨交易獎勵活動兩項獎勵競賽活動，總獎金共464萬元。

今年10月富櫃200期貨日均量達933口，較活動舉辦前的今年前九月的日均量433口成長115%，活動宣傳推廣效益展現。

期交所富櫃200期貨至尊爭霸賽今年10月期貨經紀商組有五家期貨經紀商營業據點獲獎，依排名依序為元大期貨總公司、富邦期貨、元大期貨高雄分公司、元大期貨新竹分公司及元大期貨台中分公司；另期貨交易輔助人組則有三家業者獲獎，依排名依序為統一證券城中分公司、永豐金證券三重分公司及永豐金證券台南分公司。

櫃買中心富櫃200期貨交易獎勵活動今年10月期貨經紀商組有三家業者獲獎，依排名依序為元大期貨、統一期貨及富邦期貨，得獎公司各可指派兩名業務員獲獎；另期貨交易輔助人組則有4家業者獲獎，依排名依序為統一證券城中分公司、永豐金證券三重分公司、凱基證券松山分公司及永豐金證券台南分公司，得獎分公司經理人及各可指派1名業務員獲獎。

期交所說，這兩項獎勵活動辦法已公告在期交所網站及櫃買中心網站，歡迎期貨商、IB及相關從業人員上網查詢，積極推廣以爭取佳績，共同推動台灣期貨市場之成長。

臺灣期貨交易所 元大 櫃買中心

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