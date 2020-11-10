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美股大漲 千億美元富豪俱樂部「破紀錄首見5大亨」

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美股資金淨流入居冠 量價同步回溫

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國總統大選情勢逐漸明朗，市場提前反應落幕後樂觀情緒，全球股市上周多數走揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除歐非中東與拉美地區股市外，包括美國、亞洲不含日本與全球新興市場等地股市皆迎來資金淨流入，其中美國以18.16億美元的單周淨流入居冠，動能較過去數周來持續回溫。

安聯投信表示，上周全球關注美國總統大選情勢，雖情勢一度膠著，但後狀況逐漸明朗；加上最新公布的經濟數據如美國非農就業報告正面，除失業率持續降低外，就業人口也明顯優於預期，激勵股票資產，包括美股、日本及新興市場等股市單周表現多為收紅，明顯較選前時期為佳。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，在過去一兩個月內，美國總統選舉與疫情的相關雜音使得短線內市場持續震盪，但從經濟與政策面觀察，許多跡象及趨勢仍偏正向，未來有望在選舉逐漸塵埃落定、不確定性降低後，為美國市場及相關資產帶來正面效益。

首先從經濟數據來看，謝佳伶表示，雖然在經歷了第二、三季的快速回彈後，美國經濟復甦速度近來略為趨緩；但截至10月底止，最新重要指標如零售銷售、耐久財訂單及成屋銷售等數據表現持續優於預期，近期最新公布的美國第三季GDP也有明顯成長幅度，故主要調研機構自5月以來，每個月也持續上修對經濟復甦的預期，未來展望正向。

在政策方面，謝佳伶指出，雖然兩黨候選人的政策各有不同的相應受惠產業，但市場仍預期選後政府應會擴大在基礎建設、新興科技方面的財政支出，持續刺激經濟。在貨幣政策部分，從聯準會今年公布的新版貨幣政策框架，以及11月最新的利率前瞻指引看來，不論選後政府由何方勝出，聯準會應在未來近幾年內維持當前的低利政策，如此也有望提供資本市場充足資金，支撐後市表現。

儘管選舉雜音仍在，但在經濟持續復甦、疫苗有望在接下來1年內問世等正面前提下，謝佳伶建議，投資人仍可持續關注在全球市場中相對強勢的美國資產，並可納入包括成長型股票、優質高收益債及可轉債等多重資產，受惠於相關資產所擁有的不同特色如提供成長資本利得、配息與權利金帶來的穩定金流，不錯過任一種市場情境下的獲利機會。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，上周台股主要受到美國總統選舉影響，但市場逐漸走出過去觀望情緒，6日在電子股的帶動下一度挑戰萬三關卡，周線收紅。從消息面來看，隨著美國大選結果逐漸明朗，且在參眾兩院應會分治的情形下，市場較不擔心可能出現極端政策，台股行情有望轉多，並逐漸回歸基本面。

從基本面觀察，廖哲宏指出，未來經濟狀況有望持續復甦，半導體元件需求也持續強勁，包括晶圓代工、半導體設備與IC設計仍為產業主流。此外，在iPhone 12 產量表現佳的帶動下，後續也有望帶動供應鏈概念股及5G基礎建設相關題材。

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，科技與傳產從目前到明年第一季的訂單能見度仍正面。在傳產方面，受惠經濟回升的族群如原物料價格有望受惠；此外，汽車族群因近年來基期相對較低，從中長期來看也有布局價值，可以留意。

美國經濟

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