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台企銀副總經理人事搬風 創投總座不排除外聘

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

台企銀（2834）新任總稽核欒家瑞9日獲金管會核准，預定12日生效。台企銀指出，總稽核人事案獲准後，台企銀副總級人事即可展開調整，原任總稽核陳秋燕轉任法遵長，原任創投子公司總經理陳紹晃歸建台企銀接替欒家瑞副總職務，督導個金、財管、信用卡與財務等業務，創投總座則不排除向外覓才。

台企銀10月底原任副總經理暨法遵長王亦允屆齡退休，台企銀也因而對副總級人事進行調整，10月董事會即通過欒家瑞轉任總稽核，陳秋燕則擬接替王亦允出任法遵主管，陳紹晃並獲調升至副總級主管。不過，因為總稽核人事必須經過金管會核准，因此陳紹晃11月先回總行出任法遵主管，等待總稽核人事獲核准再接替欒家瑞，原來出任法遵主管的職務屬過渡性質。

如今總稽核人事獲准，台企銀即可展開進一步調整副總級主管，不再維持過渡性安排，陳秋燕將轉任法遵長，陳紹晃再轉接替欒家瑞，督導個金、信託、財務等業務。至於創投子公司總經理，目前暫由該公司副總經理江樂怡暫代，日後台企銀不排除向外覓才。事實上，台企銀在成立創投時，本來就想外聘經理人，但是未能及時找到合適人選，所以才調派總行後勤單位主管陳紹晃出任。

台企銀 創投 金管會

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