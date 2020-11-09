雪上加霜! 投資這檔股票 讓兆豐金提列10億元評價損失

公股金控普遍以銀行為主體，今年因為新冠肺炎疫情衝擊，已經令公股行庫今年來都大幅增加提存備抵呆帳，侵蝕盈餘，但是兆豐金控（2886）旗下的兆豐銀行，因為投資彰銀（2801）股票，會計列帳大多放在「交易目的」進損益表，因此隨彰銀股價波動，累計已經認列了10億元的評價損失，使兆豐金獲利表現雪上加霜。

公股行庫因為彰銀今年改選，去年即銜命進場加碼彰銀部位，並在年底前承接原擔任彰銀董事的龍巖集團將近40萬張持股。不過，各家公股行庫在投資彰銀股票後，會計帳目認列卻有不同，多數行庫是把彰銀列備供出售，放在資產負債表的其他綜合損益（OCI）項下，所以彰銀在改選題材過後股價下挫，行庫持股彰銀部位的評價不會影響損益表，每月自結獲利並無反映此一部分，但是兆豐銀因考量希望盡早能夠處分，所以列交易目的按評價損益每月反映至獲利，累計今年來已經認列約10億元的評價損失。

兆豐金控自結自結稅後純益16.86億元，累計前十月稅後純益206.36億元，比去年同期衰退18.3%，累計EPS1.52元。兆豐金10月獲利續降，持續在20億元以下，主因核心的兆豐銀行在利差收益、投資評價損益上均不利，10月獲利下滑至13.48億元，累計前十月利息淨收益大減30多億元，投資部位也提存損失，加上增提備抵呆帳，使得兆豐銀前十月稅後純益166.39億元，比去年同期衰退22.2%。

不過，兆豐銀仍有部分彰銀持股帳列OCI進資產負債表，但相較列交易目的項下的部位，少了許多，因此彰銀的股價波動，對兆豐銀的獲利表現，仍具影響。雖然說，這樣列帳如果碰到彰銀股價上漲，兆豐銀也可以認列評價利益，相對其他公股就沒得認列利益、美化獲利。問題是，當龍巖集團逐步出脫彰銀，改選題材過後，彰銀股價即逐步下挫，這對負擔護盤、配合公股政策的兆豐銀與兆豐金來說，也成了不可說的負荷。