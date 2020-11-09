電子支付也能開銀行數位帳戶　一開戶就可綁定

透過電子支付也能開銀行戶頭。中信銀行今宣布，即日起民眾可從icash Pay平台串連至中信銀的數位存款帳戶網頁直接開戶，完成開戶後，icash Pay與銀行帳戶綁定作業即同步完成。

中信銀表示，與icash Pay合作，將銀行開戶服務融入電子支付平台，民眾利用icash Pay APP選擇「儲值轉帳」功能，點選「銀行帳戶設定」新增連結扣款帳戶，於銀行帳戶列表右上方找到「線上開戶」功能，即可點選「中信銀行」並導入數位存款帳戶進行線上開戶，完成開戶後，icash Pay就綁定帳戶。

目前icash Pay支付場域多，涵蓋7-ELEVEN門市、星巴克、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代購物中心等統一集團通路，使用方便也可累積OPEN POINT點數。

而中信銀日前也推出「方便付」服務，就是以存款帳戶連結各家電子支付平台扣款，合作業者包括icash Pay、街口支付、LINE Pay Money、悠遊付、橘子支付等。據中信銀內部統計，「方便付」用戶累計至今年10月底總綁定人數已破110萬人，與去年同期相比成長幅度達95%，10月份交易金額亦較去年同期成長3.5倍。30歲以下未持有信用卡的比例占66%，25歲以下高達82%，顯示連結銀行帳戶扣款的服務提供未持有信用卡的年輕族群另一個行動支付的管道。