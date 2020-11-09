NDF變貴了 支撐新光金10月獲利大增97.9%

新光金控（2888）今天公布獲利自結數，10月稅後純益5.72億元，較去年同期大增97.9%，新光金控發言人暨資深副總徐順鋆表示，主因避險工具NDF變貴了、出現評價利益，進而帶動新光人壽避險成本下降。

我國壽險公司最愛用的兩種外匯避險工具，Swap為最大宗，其次為NDF，不少保險公司一致指出，今年下半年，新台幣與美元利差減少，Swap避險成本下降；不過，NDF的合約成本仍在高檔，而且，10月底比9月底還貴。

由於NDF合約，10月底比9月底還貴，讓新光人壽先前辦理、比較便宜的舊的NDF合約，出現評價利益，連帶使得新壽10月整體避險成本下降，包含提列至外匯價格變動準備金的11億元匯兌利益，合計避險成本僅10幾億元。

新光人壽為了充實外匯價格變動準備金，10月份從匯兌利益提撥75%至外匯準備金，比法令規定的60%還高，即在晴天存糧，因非一次性提存，公司自己做就可以，不必金管會保險局核准。

根據新光金公告，該公司10月稅後純益5.72億元、年增97.9%；前十月稅後純益182.64億元、年減5.3%，累計每股稅後純益1.42元。

其中，新光人壽10月稅後純益2.03億元、年增180.2%；前十月稅後純益125.75億元、年減5.4%。

新光銀行10月稅後純益4.18億元、年減12.4%；前十月稅後純益51.42億元、年增12.4%。

元富證券10月稅後純益0.38億元、年減69.4%；前十月稅後純益12.27億元、年減13.8%。