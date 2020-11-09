台新金10月獲利年減16.7% 主要原因與這家公司有關

成也彰銀、敗也彰銀。台新金控（2887）自結10月稅後純益10.5億元、年減16.7%，年減金額2.1億元，比旗下兩家子公司合計年減0.9億元的金額還大，台新金總經理林維俊表示，主因彰銀獲利衰退所致。

台新金控持股彰化銀行22.55%，每個月按權益法認列彰銀損益22.55%，彰銀10月稅前盈餘5.04億元、年減44.1%，年減金額3.97億元，台新金認列的投資收益，少了將近0.9億元。

彰化銀行前十月稅前盈餘72.77億元、年減36.4%，年減金額41.7億元，台新金認列的投資彰銀收益，累計減少了將近9.4億元。

根據台新金今天公告，該公司前十月稅後純益128.1億元、年減2.8%，累計每股稅後純益1.04元。

其中，台新銀行10月稅後純益10.4億元、年減5.5%；台新證券10月稅後純益0.0億元、年減0.3億元，林維俊表示，皆因評價利益減少所致。

另外，台新金10月稅後年減2.1億元，銀行子公司年減0.6億、證券子公司年減0.3億元，其間短差的1.2億元，林維說，主因認列彰銀投資收益減少。