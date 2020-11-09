電子支付條例初審通過 最快明年上半年全面上路

立法院財委會今審議「電子支付機構管理條例修正草案」，經過一連串審查後，草案正式於下午4時送出委員會，預計年底前經立院三讀通過後上路，而金管會也將著手訂定子法，之後就開放業者來申請，預計最快民眾在明年上半年就可以享受到新的電子支付服務。

電支條例之所以受到矚目，主要是打破以往區分電子支付與電子票證業，改為將電子支付與電子票證整合為單一法規，並全面定為電子支付業，改為由資本額來劃分其可以做的業務。根據今通過的條例，電子支付業最低資本額是一億元，三億元以下只能做代理收付業務，逾三億元不到五億元只能可以收受儲值與代理收付，五億元以上全部業務都可以做。

條例也將電子支付業務範疇大幅放寬，除原本的儲值與支付外，增加可跨機構間轉帳、可買賣外幣、用戶之間可以傳遞訊息，並可販售禮券或票券與協助保管核銷，也開放讓紅利積點整合併折抵交易款項等。

另條例開放電子支付機構可以跟境外機構合作，但若涉及核心業務的合作，像是代收代付、儲值、轉帳、買賣外幣等，第一次合作應經過管會核准，之後合作過程中若陸續增加同一國家或地區的境外機構合作，只需要向金管會備查。換言之，假設國內某電子支付機構跟大陸支付寶合作某業務經金管會核准，之後再跟微信合作同樣業務時，只需要向金管會備查，不須經金管會核准。

為讓民眾方便使用，條例中也開放若已經收到使用者第一次同意後，交易時不需要再度確認。也就是說，假設民眾拿電子支付進行付款時，通常會先被店家掃碼一次，之後不需要再針對交易金額再次要求使用者確認，對使用者來說就不需要在支付時不斷重複確認，提升便利性。但為防範風險，立委要求比照信用卡規範，交易達一定金額需簡訊或電子郵件通知，金管會將在子法中訂定。

此外，條例中也新增授權金管會可訂定電子支付機構負責人資格條件，負責人包含經理人與董監事，待金管會訂出子法後，不符合資格的電子支付負責人將自然被視為不適任，此法條被外界稱為「街口條款」，因子法上路後，街口支付負責人胡亦嘉因曾被金管會解職，恐被金管會認為不適任，但金管會強調此法條「沒有針對任何人」。

而條例也新增電子支付罰則，舉例來說，若涉及法規禁止的交易，最高可開罰三百萬罰鍰，而若涉及洗錢防制，最高可開罰一千萬元罰鍰。