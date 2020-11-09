LINE當機後遺症 LINE Pay證實：可能有用戶受影響
今（9）日下午一點半左右，許多人使用的通訊軟體LINE發生大當機，傳送訊息和登入連動功能都一度不能使用。其中，LINE Pay用戶也可能受到影響，LINE Pay官方表示，少部分用戶在LINE調整網路系統期間（13:32-13:52），可能無法完成交易或未即時收到付款成功通知，建議用戶查詢交易紀錄，並以交易紀錄是否成功為準。
LINE今日下午已發布公告，表示今日在13:32到13:52調整網路系統期間，致使用戶無法正常傳訊與透過LINE登入連動的服務，稍早已全面修復。
全台有超過840萬人使用的LINE Pay受此影響，有少部分用戶可能未成功完成交易。LINE Pay指出，在LINE調整網路系統期間，僅少部分用戶可能無法完成交易，或是未即時收到付款成功通知，建議用戶查詢交易紀錄並以交易紀錄是否成功為準。除此之外，LINE Pay其他服務維持正常。
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